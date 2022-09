El emotivo mensaje de Valentín Rodríguez tras volver a jugar en Peñarol luego de 287 días

Y me quiero detener para agradecerle, de corazón, a toda la hinchada de Peñarol, por la paciencia y el enorme cariño que me brindaron en todo este tiempo de espera.



No tengo palabras con ustedes.



Son increíbles 👏🏼



Vamos Peñarol! 💛🖤 pic.twitter.com/a20alJVuNl