El mensaje de Suárez a Maxi Rodríguez tras su último partido oficial: "Sos y seguirás siendo un referente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la noche del lunes, Maximiliano Rodríguez jugó su último partido como profesional con la camiseta de sus amores: Newell's Old Boys. La Fiera, que en enero cumplirá 41 años, le puso punto final a su carrera en el empate sin goles ante Banfield.

El atacante, que defendió a Peñarol entre 2017 y 2018, jugó su último partido con un estadio que agotó las entradas para despedir a su ídolo. La Fiera se retiró con lágrimas en los ojos.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de futbolistas y exfutbolistas para felicitar al rosarino. Uno de ellos fue su amigo Luis Suárez, con quien compartió equipo en el Liverpool de Inglaterra.



"Amigo querido, ayer fue un día muy especial no solo para vos si no para toda la gente que ama el fútbol. Te retirás profesionalmente de la forma que te lo merecés, a lo grande y no solo como jugador si no que como gran ser humano", expresó el Pistolero.



"Felicitarte por la hermosa trayectoria y que tuve el privilegio de compartir grandes momentos contigo. Sos y seguirás siendo un referente amigo, te quiero mucho", agregó.