"Me cagaron a palo y soy socia": la bronca de una hincha de Gimnasia contra el presidente del club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de los incidentes y la represión policial que se desató en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, en Argentina, a propósito del partido frente a Boca, una hincha (y socia) del Lobo apuntó contra el presidente del club, Gabriel Pellegrino, a quien le pidió explicaciones por lo sucedido.

El máximo dirigente tripero acababa de dar una nota a varios medios televisivos cuando se dio el siguiente diálogo:

Socia de Gimnasia: —¿Dónde carajo estabas? Te lo pregunto como socia. ¿En qué parte de la cancha?



Gabriel Pellegrino: —Donde tengo que estar.



S: —¿En dónde?



P: —En el palco.



S: —En el palco no tenés que estar. Tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros.



(Se escuchan aplausos).

S: —Quisiste vender entradas...



P:—No...



S:—¡Hay publicaciones en la página oficial...se vendieron entradas...¿para qué?



P:—3354.



S:—¡Ah, entonces sí! ¡Tres mil entradas! ¡No se podía vender ninguna!



P:—Todos los partidos se venden.

S:—¡No tenés cara, Gabriel! Tenés que adelantar las elecciones e irte. ¡Andate porque no estás a la altura!



(Aparece un guardia de seguridad privada. Pellegrino lo ve y la mujer se enoja).



S:—(Al guardia) ¡No me toques! ¡No estás a la altura de las circunstancias! ¡Me cagaron a palos y soy socia! ¡Me cagaron a palos!

(Otra socia): —¿Por qué no estabas en la tribuna, sintiéndote que te morías?



La escena terminó con Pellegrino fuera de la imagen, acompañado por otros integrantes de la comisión directiva. Durante los incidentes, y mientras los hinchas intentaban refugiarse de los gases lacrimógenos lanzados por la policía, algunos simpatizantes triperos acusaron al presidente del club por lo que estaba ocurriendo. La postura de Gimnasia fue asegurar que se habían expendido “las entradas autorizadas por la AFA” y que no había habido sobreventa de tickets para el partido con Boca, como acusó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Una socia se le plantó al Presidente de Gimnasia, que terminó escondiéndose... pic.twitter.com/zJUlujjzfo — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) October 7, 2022

Pellegrino fue el dirigente que marcó uno de los últimos grandes cimbronazos del Lobo: la contratación de Diego Armando Maradona como director técnico. También tuvo idas y venidas con el ídolo, aunque después ambos lograron la continuidad, hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020. Precisamente, la continuidad de Maradona como DT fue uno de los ejes para la continuidad de Pellegrino al frente del club, a partir de diciembre de 2019.

Fue el mismo dirigente que hasta no hace mucho tiempo sostuvo un conflicto público con el plantel, que no se concentró frente a Independiente por una deuda. “No me parecen correctas las formas de expresar el reclamo. La deuda existe, pero hay que entender el momento. El grupo no tira para adelante […] El Dream Team que tenemos decidió no concentrarse. Estoy muy enojado. A Gorosito le gusta concentrar y no le gustó la medida que tomó el plantel”, aseguró Pellegrino.

Por estas horas el dirigente está en medio de otro conflicto, con una víctima de por medio. “Hablé con la AFA y explicó que va a reprogramar el partido. No ahora. Hay que respetar lo que pasó con la gente”, dijo anoche en una improvisada conferencia de prensa fuera del estadio.