Mauro Arambarri propuso una nueva vestimenta para Getafe

Mauro Arambarri es uno de los cinco uruguayos que militan en Getafe y ya lleva cinco temporadas disputadas con los Azules, un tiempo considerable para estar en condiciones de hacer propuestas, así que se animó a hacer una.

"La temporada que viene estaría bueno que el Getafe hiciera una camiseta celeste, ¿no?", dijo el mediocentro en una entrevista a Marca aludiendo al color de la camiseta de la selección de Uruguay.



"Hay que decírselo a la marca que nos la haga. Al presidente le gusta mucho el tema de los uruguayos. Y a la afición también, nos lo hacen saber mucho", añadió Arambarri sobre Quique Sánchez Flores, quien siempre se encarga de adular a los futbolistas charrúas.



"Me alegro mucho por todos. Por 'Mathi' (Olivera) que la está rompiendo este año, que ya lo venía haciendo muy bien pero este año es de los mejores del equipo. Damián (Suárez) lleva mucho tiempo y ya superó esa cifra que no cualquiera puede. Esperemos que todo siga bien", sostuvo.

Por la permanencia

En este momento el elenco español tiene los puntos contados para salvarse del descenso. Está en la posición 15 de 20 con 35 unidades, a solo cinco de la zona de eliminación. Esto quiere decir que para la permanencia deben procurar ganar los cinco duelos que restan.

Gefate empezó mal el año, pero con el correr de La Liga repuntó mucho y cambió la actitud, sobre esto, Arambarri expresó: "La temporada que hemos hecho tiene mucho mérito porque los primeros ocho partidos, un punto.... Es complicado llegar a tu casa, que te aguante tu mujer, tus hijos... No es fácil. La gente no lo ve pero estaría bueno que lo sepan. Nosotros nos preocupamos porque no nos salen las cosas. El jugador es el primero que quiere ganar y salir de ahí tiene muchísimo mérito".

"Ahora pienso que le podemos ganar a cualquier equipo, la mentalidad cambió 100 %, es el motivo de estar a cinco puntos. No estamos salvados pero comparados con ese momento estamos muy bien. Esperamos sacar esos puntos lo antes posible", añadió el uruguayo en Marca.