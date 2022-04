Mauro Arambarri no podrá jugar ante Real Madrid el sábado y el Getafe lo lamenta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por acumulación de tarjetas amarillas el uruguayo Mauro Arambarri no podrá jugar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado ante el Real Madrid. Son las peores noticias posibles para el Getafe, que esta temporada no sabe ganar cuando el centrocampista no ha estado disponible.

Mal asunto para Quique Sánchez Flores, que tendrá que pelear contra unas estadísticas históricas abrumadoras en el Bernabéu y frente a un dato incontestable este curso. Primero, en sus dieciséis visitas al campo del Real Madrid, el cuadro azulón sólo ha ganado una vez, en el curso 2007/08 (0-1); y, segundo, Arambarri se ha perdido seis encuentros esta campaña y el Getafe ha sufrido cinco derrotas y un empate.

En concreto, el internacional charrúa no jugó los choques frente al Rayo Vallecano (3-0), el Atlético de Madrid (1-2), el Betis (2-0), el Sevilla (1-0), el Espanyol (2-0) y el Athletic (1-1). En Copa, no estuvo en las dos eliminatorias del Getafe y el resultado tampoco fue bueno. Su equipo ganó sin él al Mollerussa (1-5) y después fue humillado por el Atlético Baleares (5-0).

Inamovible en el esquema del Getafe desde hace cinco temporadas formando pareja con su compañero de fatigas Nemanja Maksimovic, sus sustitutos cuando ha estado fuera, no han conseguido mantener el nivel.

Ante el Rayo, fue Chema, un central a quién colocó Míchel en el centro del campo en un experimento que le salió fatal; contra el Atlético, jugó Florentino Luís; también lo hizo ante el Betis, aunque acompañado también por David Timor en una línea de cinco centrocampistas, igual que frente al Espanyol sólo que con Óscar en vez de Timor; frente al Sevilla, el Getafe jugo otra vez con Florentino; y contra el Athletic, Quique apostó por Gonzalo Villar.

Las ausencias de Arambarri han sido provocadas por dos razones: lesiones y sanciones, nunca por decisión técnica. Y de sus seis ausencias, cuatro llegaron sin los fichajes de invierno. Casi siempre, su sustituto ha sido Florentino. Ahora, Quique tiene un abanico más amplio para cambiar a Arambarri tras las llegadas en enero de Óscar Rodríguez, Okay Yokuçlu y Gonzalo Villar.

Gonzalo Villar, el deseado

De todas las opciones posibles para sustituir a Arambarri, la de Gonzalo Villar es la preferida por la afición del Getafe. El jugador cedido por la Roma ofrece un perfil diferente alejado del músculo que ha predominado en el conjunto madrileño tanto en la época de José Bordalás como en la de Quique Sánchez Flores.

Gonzalo Villar aporta más técnica que el resto de sus rivales por el puesto. Tiene buen pie, es exquisito en el trato de la pelota, pero carece de la tensión y el músculo de Arambarri, Óscar, Okay o Florentino, jugadores más adaptables a un planteamiento más conservador como el que posiblemente utilice Quique en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, los detalles de calidad que ha mostrado Gonzalo Villar en sus escasas apariciones desde que llegó en el mes de enero al Getafe, han dejado al hincha del Getafe con ganas de más. Sólo ha sido titular una vez, en San Mamés, y ahí pasó bastante desapercibido en un partido muy físico por parte de los dos bandos.

Pero contra el Espanyol, y la pasada jornada ante el Mallorca, mostró un par de acciones marca de la casa. En ambos duelos, apenas jugó los últimos minutos, aunque fueron brillantes. Frente al cuadro 'periquito' dio un pase excepcional que dejó a Sandro Ramírez sólo ante Diego López. Falló y estuvo a punto de dar un punto al Getafe, que finalmente perdió 1-0.

Y el pasado fin de semana, quien no erró fue Borja Mayoral. Gonzalo Villar filtró un pase espectacular a su compañero, que marcó el único tanto del partido para que el Getafe sumase tres puntos importantísimos en sus aspiraciones por seguir en Primera División. Quique acabó encantado con su jugador y después reconoció que por diversas circunstancias no le ha podido dar más minutos.

Ahora, tendrá un dilema grande para enfrentarse al Real Madrid sin Arambarri. Gonzalo Villar es un nombre que está sobre la mesa, pero es arriesgado. Es posible que aún tenga que esperar otra oportunidad y para acompañar a Maksimovic, el elegido puede ser Óscar Rodríguez, un jugador con mucha calidad en sus botas y más pelea. Pero con Villar o sin él, el destino del Getafe, sin Arambarri, es complicado. Habitualmente pierde, porque prácticamente es insustituible.