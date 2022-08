Matt Damon y su mala experiencia a la salida del partido entre Boca Juniors y Tigre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matt Damon, reconocido actor de Hollywood, se encuentra en Argentina por un doble motivo: primero por trabajo y segundo porque es el país natal de su pareja, Luciana Barroso. A la estrella estadounidense se la ha visto recorriendo en estos último días junto con su familia la zona de Puerto Madero y a raíz de su visita un video de su experiencia visitando la cancha de Racing se hizo viral.

En muchas oportunidades el actor habló del cariño que siente por la Argentina y de su fanatismo por el equipo de fútbol de su esposa y de sus suegros, Boca Juniors, pero su experiencia asistiendo a uno de los cotejos no fue la mejor.

“La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, aseguró el actor tiempo atrás en el programa Hot Ones (Picantes), y relató que propuso a su suegro ir a ver un partido, a lo cual este respondió: "Ok, pero sin mujeres y sin niños". Cuestión que fue difícil de comprender para Damon.



“Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambres de púa, es decir, era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios”, explicó sorprendido. El partido en cuestión fue entre Boca y Tigre en cancha de Racing, en 2008.



“Nuestro equipo ganó, pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaulas. Fue realmente loco”, concluyó el actor.