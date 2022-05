Matías Rabuñal y su presente disfrutando del día a día tras un año afuera de las canchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay algo positivo que Martín Rabuñal (28) saca de todo lo que le pasó en el último año, es que ahora valora mucho más el día a día, el disfrutar de las pequeñas cosas, como una charla sentado en el pasto con un compañero, o el entrenamiento con la pelota en sí mismo, o el camino a la práctica. “Estoy con ganas de volver a competir, de sentirme jugador de fútbol”, afirma en charla con Ovación mientras toma mate.

“A las tres semanas que llegué a Rosario Central me rompí los ligamentos cruzados en un entrenamiento. Eso fue a fines de marzo de 2021 y estuve en recuperación todo el año”, explica. Igualmente le dio para hacer un gol, justamente en el debut, en el partido donde los Canallas ganaron contra Arsenal de Sarandí.

A pesar de que desde enero ya está practicando a la par de sus compañeros, no ha tenido minutos. “Se me ha hecho difícil volver a jugar. Lo importante es que hoy en día estoy a full, llegué a estar en una convocatoria y sí jugué tres partidos en reserva”, dice quien tiene contrato con Rosario Central hasta diciembre, pero seguramente salga del club a mitad de año, porque ya le comentaron que no es prioridad para el técnico. “Mi prioridad es jugar, competir. Acá me dieron a entender que no me iban a tener en cuenta, porque es un campeonato solo, se fue el entrenador que me trajo (Kily González) y se van a buscar otra opciones”, agrega.

Varios equipos de Argentina ya han preguntado por Rabuñal, un volante central que jugó mucho tiempo en Defensor Sporting, pero no le cierra las puertas a volver al fútbol uruguayo.



“Estoy en una linda edad, que te agarra con cierta madurez y recorrido desde todo punto de vista”, señala quien tiene un extraño acento, una mezcla entre un acento rosarino y uruguayo: “Increíble, todo el mundo me dice lo mismo; cuando hablo con mi familia me dicen ‘pah, ya se te pegó el acento’. Además re mezclado y yo, encima, que siempre hablo a los ponchazos, ja”.

No fue fácil la recuperación para Martín, porque estaba en un lugar al que recién había llegado, sin ningún familiar cerca porque las fronteras estaban cerradas y en plena pandemia. “Fue difícil por la lesión. Estaba viviendo en el hotel del club, todavía no había encontrado lugar para vivir y en ese mes me rompí. Cuando me operan todavía no me había instalado. Fue un desafío importante, me agarró solo. Las personas que manejan mi ficha, que son argentinos, me ayudaron un montonazo, y también varios compañeros como Didi Zabala”, recuerda.



Rabuñal añade que “había bajado mucho de peso, pero después, con la nutricionista del club y la vuelta a los entrenamientos, me recuperé”.



“La situación te golpea un poco, te tira abajo, pero a medida que vas avanzando la recuperación todo cambia. Fue un desafío, rescato muchas cosas positivas y ahora valoro mucho el día a día”, concluye con optimismo.

El momento de la lesión

“Me lesioné en una práctica, en una jugada tonta. Estábamos haciendo un fútbol de tres equipos, el famoso ‘fútbol alemán’, voy a un costado, choco con un compañero, quiero girar y ahí fue cuando la pierna no me respondió el giro y sentí la rotura. Enseguida me di cuenta que era algo grave y quedé tirado en el suelo”, recuerda Martín. En Rosario Central solo pudo jugar dos partidos.