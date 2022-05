Matías Cóccaro volvió a gritar gol y perfila un buen promedio en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“A lo primero me costó, me llevó tiempo adaptarme, acá el fútbol es mucho más intenso, al estar trabajando un tiempo en Torque me costó unos partidos cambiar el estilo de juego, pero a medida que me fui adaptando pude hacer goles y estoy contento por eso”, había dicho Matías Cóccaro a Ovación hace un mes y medio, cuando su promedio era de tres goles en seis partidos.

Este lunes Huracán empezó perdiendo, pero logró un final feliz al derrotar 2-1 a Rosario Central en el marco de la fecha 13 de la Zona B en la Copa Liga Profesional 2022. Lo hizo con goles de penal del uruguayo Matías Cóccaro y Franco Cristaldo.

El exdelantero de Montevideo City Torque convirtió en el minuto 48 del duelo y acumula experiencias que han derivado en un gran rendimiento en el fútbol argentino: suma 14 goles en 30 encuentros disputados.