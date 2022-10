Mario Saralegui y un partido especial ante el club de sus amores: cómo le fue enfrentando a Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Enfrentar a Peñarol no es cosa de todos los días para Mario Saralegui y a lo largo de su carrera como entrenador no han sido muchas las ocasiones. Y más allá de que el partido de mañana no define mucho, será especial para el artiguense de 63 años.

Identificado plenamente con la amarilla y negra, camiseta con la que como jugador ganó el Campeonato Uruguayo, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, Mario Saralegui hoy está en otra vereda y desde el 30 de agosto es el entrenador de Cerro Largo.

Al mando del arachán, el técnico dirigió nueve partidos por el Campeonato Uruguayo y dos por Copa AUF Uruguay.

Y fue en el Uruguayo el torneo en el que cumplió el objetivo de salvar al equipo del descenso luego de tomar las riendas del club en una situación bastante comprometida.

Mario Saralegui. Foto: Reuters.

Con un saldo de cinco triunfos, dos empates y otras dos derrotas, el arachán sumó 17 puntos de 27 para mantener la categoría en Primera División.

Diferente fue la situación de Cerro Largo en la Copa AUF Uruguay, certamen en el que luego de vencer a Deportivo Colonia por 2 a 0, perdió con Plaza Colonia 1-0 y quedó eliminado en octavos de final.

Ahora, de cara al cierre del Torneo Clausura, el arachán recibirá mañana a Peñarol desde la hora 19:00 en el Estadio Arquitecto Antonio Ubilla de Melo en un partido especial para el técnico locatario, que tendrá su sexto enfrentamiento ante el club de sus amores.

En Primera División y por el Campeonato Uruguayo, Saralegui dirigió cinco encuentros frente al carbonero con tres equipos distintos.

El primero fue el 11 de noviembre de 2007, día en el que Progreso, con el artiguense al mando, dio la nota y goleó 3-0 al mirasol con tantos de Maximiliano Lombardi, Jorge Ramírez y Mathías Riquero.

Luego, el 26 de mayo de 2013 dirigiendo a Juventud de Las Piedras, Saralegui perdió 5-1 con el aurinegro y los últimos tres choques ante Peñarol fueron dirigiendo a Liverpool.

El 30 de abril de 2016 cayó 1-0, el 29 de agosto de 2016 igualó sin goles y ese resultado se repitió el 11 de febrero de 2017.

En total, Mario Saralegui suma cinco partidos frente a Peñarol con un triunfo, dos derrotas y dos empates. Mañana enfrentará de nuevo al club de sus amores y va por equilibrar la balanza en el historial.



El festejo de los jugadores de Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Cerro Largo se apronta sin bajas

Ya está salvado

El equipo de Mario Saralegui cumplió el objetivo y consiguió salvarse del descenso luego de haber estado en una situación bastante complicada. Mañana buscará puntos que le den aire para la temporada 2023.

Sin bajas en el plantel

Cerro Largo tiene a todos sus jugadores a disposición y el probable equipo para enfrentar mañana a Peñarol sería con Álvarez; Beltrán, García, Bentaberry, Correa, Viera, Núñez, Tizón, Morales, Lima y Villar.