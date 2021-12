Manchester City goleó 7-0 a Leeds y le propinó la peor derrota de su carrera como DT a Bielsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manchester City venció 7-0 al Leeds United por la fecha 17 de la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola se impuso con goles de Foden, Grealish, Mahrez, Stones, Aké y De Bruyne. La derrota del Loco en el torneo superó el 6-2 sufrido ante el United en diciembre de 2020.

Asimismo, el resultado final supera también el 6-0 que había sufrido el DT argentino en 1992 cuando estaba al mando de Newell’s y enfrentó a San Lorenzo.

Tras su victoria, los Ciudadanos alcanzaron los 41 puntos y superan por cuatro a Liverpool, su inmediato perseguidor, que este jueves jugará su encuentro pendiente ante Newcastle. Por su parte, los dirigidos por Bielsa se encuentran en la decimosexta posición a solo cinco puntos de la zona roja, pero su rival directo cuenta con dos partidos menos y, en caso de ganarlos, podría pasarlo.

"No hay nada positivo que se pueda sacar hoy. No ha habido nada bueno. No hay justificación a esto. El partido se planteó tal y como esperábamos. Nos preparamos para evitar todo lo que ha ocurrido, pero no hemos podido hacer nada", manifestó Bielsa en diálogo con BT Sport.