Luis Suárez no pudo volver al gol, pero se expresó esperanzado tras la victoria del Atlético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Atlético de Madrid volvió al triunfo tras tres caídas consecutivas en LaLiga.

El duelo tuvo como principal novedad la vuelta de José María Giménez que no jugaba desde el 28 de noviembre y tuvo un buen rendimiento. Luis Suárez también fue titular, pero otra vez no logró cortar su racha sin convertir: no anota desde el 11 de noviembre.



El Pistolero se retiró a los 71 minutos y Josema disputó todo el duelo. Más allá de salir un poco amargado, el día finalizó con victoria y el salteño se mostró optimista.



"Gran victoria para empezar el año y poder disfrutar con nuestra gente. A seguir así que todavía falta mucho! Gracias a todos por el apoyo y un feliz 2022 a todos!", escribió el delantero en sus redes.

Gran victoria para empezar el año y poder disfrutar con nuestra gente 🔴⚪️ a seguir así que todavía falta mucho! Gracias a todos por el apoyo y un FELIZ 2022 A TODOS! 🙌🤞🙏 pic.twitter.com/ArYKdLBPQM — Luis Suarez (@LuisSuarez9) January 2, 2022

José María se sumó al mensaje en su regreso y expresó: "Importantísimo volver a la victoria y empezar bien el 2022. Tenemos que seguir este camino: Trabajo, sacrificio y sobre todo humildad".

Importantísimo volver a la victoria y empezar bien el 2022. Tenemos que seguir este camino: Trabajo, sacrificio y sobre todo HUMILDAD 💪 pic.twitter.com/ROOgL35m9O — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) January 2, 2022

De todas formas, ambos uruguayos recibieron su quinta amarilla, por lo que ninguno de los uruguayos podrá estar presente en el duelo de la próxima jornada ante Villarreal.