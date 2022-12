Luis Enrique: "De los 26 futbolistas que llevé al Mundial, dejaría uno fuera y llevaría a otro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la temprana eliminación de la selección de España del Mundial de Qatar 2022, un equipo que se posicionaba como candidato a ganarlo, la faceta de streamer de su ahora exentrenador, Luis Enrique, también se terminó. Sin embargo, reapareció nuevamente este lunes en la pantalla de Twitch, en un directo que hizo junto al famoso streamer español Ibai y donde hablaron sobre muchos temas.

Que noche tan especial con @IbaiLlanos !!!!! Os doy las gracias a todos por seguirnos! pic.twitter.com/YXba0gvVXh — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 12, 2022

Repasando el desempeño de España en la Copa del Mundo, Luis Enrique lamentó la eliminación con Marruecos en los octavos de final, pero defendió el nivel de su equipo durante el torneo. "Miro a los semifinalistas del Mundial de Qatar y no veo a ninguno mejor que España. Por nivel futbolístico hemos perdido una gran oportunidad. Lo siento así".

Además, Luis Enrique se animó a dar, frente a Ibai y los miles de usuarios que acompañaban la transmisión, una picante confesión. "De los 26 futbolistas que llevé al Mundial, dejaría uno fuera y llevaría a otro. Ahora lo puedo decir, aunque no diré a quién dejaría ni a quién llevaría. Hay uno que me hubiese gustado llevar y otro al que llevé y lo que vi no era lo que esperaba", afirmó y hasta ahora no se sabe quién es ese jugador.

También habló sobre su relación con la prensa. "Yo en las ruedas de prensa soy como soy, si me preguntas una estupidez o faltándome el respeto, te contestaré igual. ¿Si en la calle te pega alguien una hostia... ¿Qué harías?", dijo Luis Enrique. "Yo soy así en rueda de prensa. Si me faltas al respeto, te falto al respeto. Yo no quería suprimir a la prensa, pero una de las cosas que más valoré en Twitch fue la de hablar directamente con la afición sin la contaminación de la prensa", agregó.

Luis Enrique, entrenador de España. Foto: EFE.

"Yo no hago caso a recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le haya dedicado, siendo muy positivo, el 10% que le he dedicado yo y mi staff a la lista del Mundial", dijo respecto a la lista de convocados que causó mucho revuelo en los medios de España. También reconoció que la profesión de un periodista y un futbolista "tienen intereses cruzados" que el notó desde que era jugador, pero rechazó la idea de "dar información para que, cuando juegues mal, te apoyen".

Por otro lado, hubo un nombre que destacó y lo llenó de elogios. Se trata del joven mediocampista del Barcelona, Pedri, a quien comparó con Harry Potter. "Cómo se perfila, cómo controla el balón, físicamente es una bestia. Incluso en los momentos complicados. Me recuerda a Andrés Iniesta. Es el jugador que más me ha sorprendido en el Mundial", dijo.

Pedri en el debut frente a Costa Rica en la Copa del Mundo. Foto: EFE.

El futuro del español todavía no está definido y ante algunas preguntas de Ibai por si volvería a ser técnico del Celta de Vigo, club que ya dirigió en el 2013, o si volvería a tomar las riendas de la selección nacional más adelante, el entrenador de 52 años aseguró que no le cierra las puertas a nadie. De todas formas, Luis Enrique dijo que le gustaría dirigir a un club y que, de no recibir alguna oferta muy importante ahora, se tomará un tiempo de descanso y buscará volver al ruedo "para el inicio de la próxima temporada".