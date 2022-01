Luciano Boggio: "Quiero mi revancha en el equipo que me formó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Revancha, esa es la palabra que resuena cuando Luciano Boggio habla de su regreso a Defensor Sporting. El mediocampista retornó al club de sus amores y busca demostrar su nivel: “Quiero tener el protagonismo que quizá creía que podría tener en ese momento y no lo tuve por decisiones técnicas válidas”, explica acerca de su salida del club en marzo de 2021 cuando dirigía Eduardo Acevedo.

Pero Boggio no vuelve a cualquier club, sino que es el conjunto en el que debutó en Primera División. “Tengo un valor sentimental mayor por el club, sinceramente a la hora de decidir eso me generó una responsabilidad mayor, yo tenía otras opciones en el medio local y quería mi revancha en Defensor por lo que significa el equipo para mí, por haberme formado y por las personas que están ahí adentro”, acotó con ánimo entusiasta.

Por si fuera poco, su vuelta se produce a un club histórico que está de regreso en la máxima categoría y busca afianzarse con una fuerte apuesta a los futbolistas surgidos de la casa: “La verdad que el club me recibió bien, me encontré con un plantel extremadamente joven, totalmente distinto al que me fui, en ese momento había mucha gente de experiencia y en este caso termino siendo uno de los que tiene más partidos”, finalizó.