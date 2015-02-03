Los Sub 20 juegan más que 3 puntos

Uruguay (1,60) va frente Colombia (3,70), y Argentina (1,30) ante Paraguay (5,95) en partidos claves

Uruguay enfrentará mañana a Colombia por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, con la ilusión de conseguir un triunfo que lo acerque al título, algo que le es esquivo desde hace 34 años. Argentina, por su parte, se las verá con Paraguay, y Brasil se medirá con Perú.

El certamen continental pone en juego cuatro clasificaciones para el mundial de la categoría a disputarse este año en Nueva Zelanda y un boleto directo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Uruguay 1,60; empate 3,30; Colombia 3,70. Charrúas y cafeteros ya se enfrentaron en la fase inicial del certamen, donde Uruguay ganó 1-0.

Argentina 1,30; empate 3,80; Paraguay 5,95. Albicelestes y guaraníes también se vieron las caras en la fase inicial, donde Paraguay triunfó 1-0.

Perú 8,20; empate 4,85; Brasil 1,15. El conjunto norteño igualó 0-0 con Uruguay, derrotó 2-0 a Paraguay y cayó 0-2 con Argentina; al tiempo que el equipo incaico perdió los tres partidos que jugó.

LAS ESTRELLAS

Nandez es el alma celeste

Naithan Nandez es el eje del mediocampo en la selección Sub 20 de Uruguay. Es el alma del cuadro, el capitán, el que empuja hacia el arco rival y contagia a sus compañeros.

Pereiro es la gran estrella

Gastón Pereiro es el jugador diferente, el que maneja los hilos del equipo, el conductor de la selección, el que hace la pausa y el que genera fútbol. Estrella celeste.

Napoli 1,65 / Inter 3,75

En la ronda anterior de la Copa Italia (los octavos de final), Napoli eliminó al Udinese por penales, tras igualar 2-2 (L); al tiempo que Inter derrotó 2-0 (L) a Sampdoria.

Real Madrid 1,15 / Sevilla 7,80

Real Madrid lidera la liga española, donde acumula 17 triunfos y tres caídas; mientras que Sevilla está 4º, con un registro de 13 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

3,00

Es lo que cotiza el triunfo de Huracán de Buenos Aires ante Alianza Lima de Perú, en el encuentro correspondiente a la ida de la fase inicial de la Copa Libertadores de América.

4,70

Es lo que paga la victoria de Friburgo ante Mönchengladbach por la Bundesliga de Alemania. Friburgo se encuentra 14º en el certamen, al tiempo que el Mönchengladbach está 3º.

Lemos y Arambarri en la sub 20. Foto: Archivo El País.

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