Los rivales de Danubio están dando que hablar

La prensa boliviana se deshizo ayer en elogios para el Bolívar, que derrotó por 4-3 al poderoso Santos de Brasil, y también para el mediocampista argentino Cristiam Zermatten, que fue autor de tres de los goles convertidos por el conjunto boliviano en el partido con que empezó la disputa del Grupo 2 de la Copa Libertadores.

"Bolívar desnudó a un Santo que se creía Dios", tituló en tapa el tabloide "El Deber".

"El Santos no pudo brillar con sus estrellas y perdió su invicto en Bolivia", comentó el diario de Santa Cruz de la Sierra.

El periódico "La Razón" remarcó que el público fue a ver a Robinho (la estrella del Santos) y se quedó con la imagen de Cristian Zermatten en la retina.

"A lo guapo. Así ganó Bolívar, poniendo lo que hay que poner. Y con una figura excluyente en sus filas, el argentino Cristian Zermatten", comentó por su parte "La Prensa".

Los informativos de radio y TV, por su parte, lanzaron odas para celebrar la victoria del Bolívar que mantiene encandilado al país.

IDIOMA. La prensa deportiva brasileña consideró que el Santos perdió ante Bolívar porque no supo definir el partido pero también por claros errores defensivos, sobre todo de su golero colombiano Juan Carlos Henao.

Según el diario "O Globo" online, "Henao cometió errores va-rios en jugadas decisivas y estuvo discoordinado con sus compa- ñeros".

"El experimentado golero colombiano y actual campeón de la Libertadores (con el Once Caldas de su país), recibió la misión de ser el capitán del equipo porque habla la lengua de los árbitros y adversarios.

También tiene más experiencia internacional en juegos en la altura. Pero el resultado fue que él se llevó cuatro goles en un solo cotejo y demostró cierto desentendimiento con la zaga del once Peixe", puntualizó la publicación.

La derrota de un candidato

analisis 2 jose maria bello

Pese a la derrota que sufrió ante el Bolívar en la altura de La Paz, el Santos demostró que es un equipo de temer. Los santistas, luego de haber sido sorprendidos en el comienzo del partido con un gol logrado a los 60 segundos, y pasados los primeros 15’, tomaron el control del partido y desde allí hasta la finalización del primer tiempo crearon chances de gol pero fracasaron a la hora de definir, pese a los cual consiguieron el empate.

El juego insinuado por lo brasileños de mitad de cancha hacia arriba fue de una jerarquía tal, que hace suponer que jugado a nivel del mar resultará muy peligroso para cualquier adversario.

Donde el ex equipo de Pelé se mostró más flojo fue en la defensa, donde la falta de coordinación del arquero Henao con sus compañeros y algunos quedos de los centrales, llevaron a que nuevamente al inicio del complemento pasara a ganar el locatario, donde el argentino Cristian Zermatten fue figura anotando tres goles.

Santos fue notioriamente superado en los últimos 5’, cuando se quedó sin piernas, pero quedó muy claro que es un equipo muy difícil y que pese a la ausencia por lesión de Ricardinho y Fabio Baiano, nada menos, por muchos momentos, y a 3.600 metros de altura, resultó superior al Bolívar. Además, cuando Robinho —su figura— se enchufó fue imparable, anotando un espléndido tercer gol, en una jugada en la que pasó como un poste a su marcador: Marcos Sandy.

Santos, que integra la serie de Danubio, es uno de los grandes candidatos que tiene la Copa Libertadores.

La copa

AMERICA

América de Cali derrotó 2-1 al Libertad de Paraguay, en partido del Grupo 1 de la Copa Libertadores disputado anoche en Asunción.

FLORES

Los goles del América, donde fue titular el arquero uruguayo Claudio Flores, fueron anotados por Salazar a los 35’ y Chará a los 57’, mientras que Devaca empató para Libertad a los 48’. América tiene 3 puntos, Atl. Paranaense e Independiente Medellín 1 y Libertad 0.

BANFIELD

Anoche, en la capital venezolana, el Caracas empató 1 a 1 con Banfield por el Grupo 6. El gol del equipo argentino lo anotó el artiguense Víctor Píriz Alvez.