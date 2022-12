Llorar y desvanecerse: así vivieron los hinchas de Argentina el título en las tribunas del Lusail Stadium

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Hace el gol Montiel y me desvanecí, no lo podía creer, no hacía falta sufrir tanto”, dice Martín, un hincha de Buenos Aires una hora después de ver a la selección de Argentina consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022. Mientras espera el desfile de los jugadores por Lusail Boulevard aprovechó para hacer una videollamada con su madre y se emocionó hasta llorar. No fue la única emoción de su jornada y no fue el único emocionado de los argentinos en Doha.

Hinchas de Argentina en doha. Foto: Mateo Vázquez.

Otro hincha argentino contó que lloró varias veces durante el partido. “Una alegría por Leo. Cuando lo vi levantar la copa fui un mar de lágrimas”, cuenta, mientras también hace una videollamada con un amigo.

El festejo de los hinchas de Argentina en Doha. Foto: Mateo Vázquez.

Los fanáticos argentinos se tomaron su tiempo para salir del estadio. Muchos se quedaron hasta ver salir al último de los jugadores de la cancha. Otros aprovecharon para llevarse algún recuerdo como un hincha que prefirió no ser identificado, pero se llevó parte de la butaca número 13 en la que miró el partido. “Es el número de la suerte para mí. No me importaba mi asiento, en todos los partidos buscaba sentarme en el 13”, contó, con su premio escondido bajo una campera”.

Un padre con sus dos hijos mellizos, todos con la camiseta de Messi, canta mientras se va del estadio. “Estoy feliz, ¿Qué te parece?”, pregunta ante cámaras. “Compartirla con los chicos, su primer campeonato del Mundo, primera copa adentro del estadio. Esto es espectacular”, dice. “Verlo campeón a Lionel es algo espectacular”, acota uno de sus hijos mientras que otro muestra la bandera que lleva en la espalda, que tiene a Messi pintado. “Mirá si no vamos a confiar, hermano”.

La emoción de los argentinos en Doha. Foto: Mateo Vázquez.

Otro hincha demuestra su fanatismo por Messi también con una bandera. “Mi universo paralelo”, dice, con una imagen del 10 pintada. “Dejé todo para venir acá. Me queda un largo viaje para volver a Jujuy pero me voy más que feliz porque cumplí un sueño”, cuenta.

Los argentinos se fueron del Lusail Stadium felices. Siete partidos, una derrota, algunos momentos de sufrimiento y una alegría que será eterna: vieron a su selección ganar la Copa del Mundo desde la tribuna.