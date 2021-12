La llamativa forma con la que Eduardo Domínguez se despidió de Colón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eduardo Domínguez dejó de ser el director técnico de Colón tras llegar a un acuerdo con la institución en la que obtuvo la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, que significó el primer título de la historia del Sabalero.

El DT no cuenta con redes sociales y escogió un método particular para decirle "hasta luego" al club: una carta escrita a mano. "Quiero expresar todo mi agradecimiento al hincha que siempre me ha mostrado su respeto y su cariño", inició.

Luego contó que los jugadores "lo han llevado a lugares que solamente se sueñan" y también se acordó del staff médico, utileros, cancheros y todos los trabajadores del club, incluyendo a la Comisión Directiva.

"Todo principio tiene un fin, y siento que es el momento de despedirnos. Un hasta luego alcanza, o hasta siempre, porque siempre van a estar en mi corazón", finalizó.