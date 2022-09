Liverpool: el "debe" que tiene en el Clausura y por qué no piensa en la recta final del Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Liverpool que el martes le ganó 4-0 a Wanderers es el mismo que el sábado apenas le empató 1-1.

Es casi un calco en nombres, porque ya no es ese Liverpool que fue verdugo de Peñarol en el Intermedio y que sorprendió a Nacional sacándole un empate en el Gran Parque Central y arrebatándole el título del Apertura.

Jorge Bava, su entrenador, lo sabe, y es consciente de la realidad que vive el equipo en cuanto a resultados, en especial durante el Clausura, aunque se siente conforme con el rendimiento.

¿Cómo explica, entonces, tanta diferencia en cuestión de días entre un partido y otro? Por la “eficacia”. “No hemos sido muy regulares en lo que va del torneo en cuanto a resultados y creo que en eso es en lo que más en debe estamos. Sacando las primeras fechas, en el funcionamiento hemos estado acorde, pero los partidos tienen imponderables que a veces las sorteás y a veces no”, dijo.

Jorge Bava. Foto: Estefanía Leal

Ante cualquier duda que se pueda sembrar, Bava prefiere seguir con la mira puesta en la Anual y aferrado al puesto que ocupa (segundo). Razones para preocuparse le sobran -no ha podido ganar dos partidos seguidos en los 10 que lleva dirigidos del Clausura y está octavo-, pero prefiere enfocarse en lo “positivo” y rescatar que el club se encuentra en una “posición inmejorable”.

La recta final

"Sabemos que el Clausura no ha sido lo que esperábamos en cuanto a resultados, pero tenemos en el bolsillo el Apertura, el segundo puesto de la Anual -que hay que cuidarlo- así que creo que se avizoran cosas buenas para, en la recta final, agarrar esa regularidad que no hemos tenido en el Clausura”, reconoció.



Aunque tiene una semifinal del Uruguayo asegurada por haber levantado el Apertura, visualiza como un “error” comenzar a preparar ese partido antes de tiempo, sin un “rival definido”.

Foto: Juan Manuel Ramos

"Estamos ahora abocados a la Anual. Lo único que nos va a hacer seguir escalando o al menos mantener la diferencia es el Clausura. Si llega a pasar que se define antes, ahí sí nos abocaremos a la final y a una hipotética chance. Hoy en día no podemos aprontar una final cuando todavía no hay rival. No tenemos un parámetro en quién fijarnos", aseguró.



Mañana, el Negriazul visitará por la fecha 11 a Plaza Colonia. Viene de vencer 2-0 a Montevideo City Torque y de igualar ante Wanderers en la pasada.