La lista 1950 presentó una denuncia por considerar que hubo "irregularidades" en la elección de la Mutual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúan las repercusiones tras las elecciones de la Mutual de Futbolistas Profesionales que se celebraron el lunes y tuvieron como presidente reelecto a Diego Scotti al obtener 629 votos como integrante de la lista 2018. Por su parte, la oposición alcanzó los 130 sufragios y obtuvo un cargo en Comisión Directiva. Los otros seis corresponden al vencedor.

Durante los comicios, la oposición presentó una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura por considerar que hubo “irregularidades antes y durante el acto eleccionario”, según explicó Pablo Katz, uno de los abogados de la lista agrupada por el título “Por los gloriosos de Maracaná”, que dialogó con Ovación. Al ser consultado acerca de los motivos que llevaron a esa presentación ante el MEC, comentó: “Hubo lugares de votación que no funcionaron como tal y se tuvieron que generar cambios de horarios”, inició afirmando que consideran que “eso atenta contra la libertad de poder sufragar”. En específico, se refieren a las canchas de Cerro y Liverpool en las que no se pudo votar.



Otra de las razones que enuncian es que hubo tres jugadores que fueron a la Mutual en horario de votación y no pudieron hacerlo.



En cuanto al procedimiento que seguirá esta denuncia, hay un plazo de 10 días hábiles para que se le de la noticia al denunciado porque es el que corresponde a la vista.



Cuando se la evacua, si se entiende que hay elementos suficientes se llega a una conclusión previamente informada a las partes. Ambas tienen la posibilidad de discrepar o no con la sugerencia de la dirección, luego se recaba la opinión de Fiscalía de Gobierno y después se pasa a la resolución del ministro.