Lionel Messi: "Guardiola le hizo mucho mal al fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, manifestó que Pep Guardiola, quien fue su entrenador en Barcelona, "le hizo mucho mal al fútbol" porque "parecía tan sencillo que todo el mundo lo quería copiar" y reconoció que después se encontró con muchos entrenadores que intentaron imitarlo.

En una entrevista en el espacio 'Universo Valdano' de Movistar+, sostuvo que con el entrenador le resultó todo más sencillo porque tenía "algo especial". "La época de Guardiola fue una etapa extraordinaria. Se dio todo. Vino Guardiola, nos enseñó y nos hizo crecer como equipo. Encontró una generación de jugadores que fue única. Era impresionante. Ir a jugar a cualquier lado y saber que ibas a ganar", narró.

"Lo hacíamos tan fácil y era tan natural que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el paso del tiempo te das cuenta de que eso fue algo único. Guardiola le hizo mucho mal al fútbol porque parecía tan sencillo que todo el mundo quería copiar. Me encontré mucho Guardiola por ahí y me di cuenta de lo que hicimos. El mejor entrenador, sin duda. Tiene algo especial; para ver los partidos, para prepararlos y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía", dijo.

Y en una de sus charlas, el futbolista recordó los consejos que le había dado previo a un clásico frente a Real Madrid: "Mañana vas jugar de nueve falso. Recuerdo que me llamó cuando yo estaba en mi casa. Para ganarle al Real Madrid no tenés que tener miedo, me dijo. Dicho y hecho. Le di el pase del primer gol a Henry. Después siempre me gustó estar en contacto con la pelota: Xavi, Iniesta, Busquets. Con Luis Enrique fue muy similar a Guardiola. Guardiola tiene algo especial. Luis Enrique es muy parecido para preparar los partidos. Filosofía similar".



Messi cree que el actual director técnico de la selección de España y extécnico del Barça Luis Enrique Martínez "es muy similar a Guardiola". "Guardiola tiene algo especial, pero Luis Enrique se parece en la manera de preparar el partido y leerlo. De buscar los huecos para hacer daño al rival. Tenía la misma filosofía. Se reconoce mucho su equipo ahora en la selección. Sé lo que es trabajar con él. Esta selección es lo que quiere él".



MIRA TAMBIÉN A Guardiola le preguntaron por Haaland y Messi y así respondió para explicar la diferencia

También destacó al actual seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni: "Siempre tuvo una personalidad muy especial. Es un técnico buenísimo. Lo mejor que tiene es la comunicación y cómo manejó al grupo. Apostó por elegir jugadores que él pensaba que iban a ser lo mejor para la selección. Está convencido y no mira lo que dicen los demás. La manera de tratar al jugador hace que el grupo sea lo que es hoy".