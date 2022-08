Liga Universitaria: la receta de Tenis El Pinar para ser líder camino a su sexta copa y una ilusión pendiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenis El Pinar nace de un proyecto que se puso en marcha allá por el 2009. En ese momento el club tenía solo tres categorías: Primera, Sub 20 y Sub 16. Fue así hasta que un grupo se animó a reestructurar el club, entre los que estaba Julio Roque (51 años), entrenador del primer equipo desde 2012. A partir de allí completaron las estructuras juveniles, en miras de formar futbolistas para alimentar el plantel mayor.



La jugada salió muy bien, porque a partir de ese año Tenis Pinar se embarcó en un proceso que le permitió adornar sus estantes con trofeos. En este momento son los líderes de la divisional A de la Liga Universitaria y van por coronarse por sexta vez. Lo hicieron por primera vez en 2012, cuando los frutos de aquel proyecto comenzaron a florecer a través un plantel que hoy en día se mantiene de manera parcial en la presenior.



Pelaron en la cima de ahí en adelante, en 2016 finalizaron como subcampeones y recién en 2017 regresaron a alzar la copa. En 2018 fueron segundos y la prestaron un rato la gloria a Nacional, pero fue solo un año, porque en 2019 volverían a consagrarse. Hasta hoy no hay quién se las arrebate y todo parece indicar que el 2022 no va a ser la excepción, porque, al término de la primera ronda, los de Julio Roque suman 39 unidades, dos más que su escolta, que es su viejo rival, el tricolor.



“El secreto está en el trabajo, la dedicación y la pasión; en convencer a los muchachos t en generar sentido de pertenencia. Acá pudimos hacer un proceso de fútbol, algo que no pudimos hacer en fútbol AUF. Todo eso se ha ido plasmado acá en el club”, explica el entrenador, que asegura que no hubiese sido posible llegar a donde están de no ser por el apoyo de su gente y la “gurisada, a quienes logramos convencer, ellos se dedican al club y lo quieren”.



Tenis El Pinar. Foto: Archivo El País.

Esa es la receta de Tenis Pinar, que comienza a formar a sus jugadores a los 14 años, para haberse vuelto tan competitivos. Otra de las razones tiene que ver con que el plantel de Primera y la reserva entrenan en conjunto. “Nosotros tratamos de mezclarlos para que se conozcan más y compartan momentos”, expresa Roque sobre una práctica que de manera inevitable sube el nivel e la reserva y prepara a un espectro más amplio de futbolistas para tener las herramientas en el primer equipo. A veces también se suma la Sub 20.

No falta competitividad en la A

La divisional A no tiene cómo no motivarse, porque si se competitividad se habla, no es algo que escasee. “Hay muy buenos equipos y todos se preocupan por tener una buena calidad de entrenamiento. Los domingos hay una linda rivalidad, partidos muy parejos”, sostiene Julio. De todos modos, el DT cree que Tenis Pinar logra matices respecto a los demás en una cuestión: “Hemos tenido la suerte de nuestro lado, porque creo que en trabajo, por la continuidad del tiempo, le sacamos ventaja a otros equipos”.

En pretemporada, el elenco del balneario suele entrenar entre tres y cuatro días, mientras que durante el año las prácticas fijas son dos. Esto es así porque muchos futbolistas estudian, trabajan o son padres. Sin embargo, Roque asegura que cada uno complementa con entrenamientos individuales. “Hay mucha responsabilidad, martes y jueves no falta ninguno. Tenerlos motivados también es parte del secreto”, asegura el DT, y agrega riendo: “Yo sé que es así porque mirá que los gurises corren”.



Este fin de semana habrá fecha libre, pero Tenis Pinar ya se prepara para pelear con los primeros ocho por el título y sostiene el hambre de ganar. Busca amplificar su quinquenio.

La ilusión de la Copa AUF Uruguay

Copa AUF Uruguay. Foto: Víctor Darwin Rodríguez.

Cuando se craneó el formato de juego de la Copa AUF Uruguay se evaluó incluir a la Liga Universitaria, sin embargo, no se realizó. “Era un lindo desafío. Se lo planteé a las autoridades de la Liga y me dijeron que no porque la Liga no estaba inscripta”, explica Roque.



El DT está seguro de que Tenis El Pinar estaba en condiciones de competir este torneo. “Tenemos un promedio de entre 25 y 26 años, es una preciosa edad para esta competencia. Están en forma. Por supuesto que hay diferencia cuando te comparás con equipos de AUF. Fue una ilusión que nos creamos y que lamentablemente no sucedió, hubiese estado lindo”, cerró Julio Roque, quien dirige desde hace 14 años en el club. Llegó en 2007, empezó en la Sub 20 en 2009 y se sumó a Primera en 2012.