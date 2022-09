Leo Ramos tras la victoria de Nacional: "Este es un club que no te permite estar ni siquiera derrotado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol cayó 3-1 ante Nacional en el clásico por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2022. El elenco mirasol no encontró la idea de juego y tras perder en el Gran Parque Central el entrenador aurinegro, Leonardo Ramos, se expresó sobre la pobre actuación de su equipo.

"La verdad es que es raro. Tuvimos unos primeros 30 minutos mal, no pudimos jugar cómodos con el balón, en los últimos 15 agarramos más la pelota, pero nos convierten el gol en el ultimo minuto. En el segundo tiempo intentamos hacer cambios que no dieron más profundidad, tuvimos la posibilidad de remontar ese gol, pero luego vinieron desconcentraciones en el los dos goles siguientes que nos imposibilitaron seguir", explicó el DT tras la derrota.



"Nuestro mejor momento, que es cuando hacemos el gol, se corta por esos ocho minutos (entre el minuto 62-69 cuando se detuvo el partido por las imprudencias de hinchas) y después el partido se tornó en intentar llegar", añadió Ramos.

Pese al rendimiento, el director técnico mirasol destacó que intentaron "salir de atrás, llegamos en alguna situación con pelota dominada luego, pero nunca pusimos a los punta frente al arco. El arquero de ellos (por Rochet) tapó varios remates importantes en cuestión de definición".

El once y los cambios durante el partido

"Terminamos haciendo cambios que nos iban a posibilitar llegar mas arriba, no los logramos y hay que seguir trabajando", sostuvo.



¿Por qué salió a jugar con un once que quizá no era el más intuitivo por cómo venía jugando el DT? Leo Ramos respondió: "Momentos y elecciones que estuvimos trabajando y vimos con el doble cinco, de ir rompiendo con los volantes internos (Milesi y lozano), por momento retrocedimos mucho, no era la intensión de ir venir más atrás. Quería mas cerca las lineas, así obligábamos a que ellos no salieran jugando. En el complemento lo hicimos y creo que ganamos más de las que perdimos, pero no estuvimos del todo finos para definir el partido".

¿Está todo perdido?

El mirasol quedó a 17 puntos en la Tabla Anual y siete en el Torneoo Clausura, consultado sobre esto, respondió: "Acá no podés estar pensando si perdiste algo. Esto es partido a partido. Hay que seguir trabajando y tratando de mejorar. Este es un club que no te permite estar ni siquiera derrotado, esa es la realidad. Nos tenemos que preparar para lo que viene y empezar la búsqueda de los tres puntos".

Peñarol continuará entrenando desde mañana porque le toca jugar entre semana por Copa Uruguay el jueves próximo ante Colón FC en el Estadio Centenario.