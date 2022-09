La lección que dio Fernando Gago sobre cómo toma las lesiones que sufrió en su carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex mediocampista de la selección argentina, Fernando Gago cumplió 50 partidos como técnico de Racing Club y atendió a los medios locales respondiendo distintas preguntas y fue muy duro con un periodista que le dijo que tuvo "mala suerte en el fútbol".

En el intercambio, Gago tuvo una respuesta que llamó la atención: en un video que se viralizó en redes sociales, se ve como replica: "¿Tuve mala suerte en el fútbol?", a lo que el interpelado dice "sí", entonces el responde que no está de acuerdo.

"No tuve mala suerte, es la forma de verlo. Tuve cinco lesiones pero para mi no fue mala suerte porque a mi me hizo crecer, me hizo ser mejor persona y volver cinco veces de una lesión", señaló.

"Vos lo ves como mala suerte yo no", agregó y sostuvo: "Me dolió, si un montón. Pero me dicen te lesionaste cinco veces en tu carrera, no me dicen volviste cinco veces de una lesión".

Además, el futbolista dijo que aprovechó el tiempo para estar con su hijo.

