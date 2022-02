¡Le sale igual! Mirá a Ignacio Ruglio imitando a Pablo Bengoechea con su inconfundible tono riverense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, imitó este sábado al director deportivo del club, Pablo Bengoechea, mientras contaba una anécdota entre ambos que se dio al terminar la práctica previa al clásico de este domingo (17.00) ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

La situación ocurrió luego de que Ruglio fue invitado al programa "Abran cancha" (radio Del Sol) y contó que, sin querer, Bengoechea ya la había adelantado la sorpresa que le tenían preparada.

El mandatario mirasol recreó la situación imitando muy bien el característico tono riverense del Profesor. "Estábamos en Los Aromos mirando la práctica y me dice: 'Presidente, ¿va a un programa de radio hoy?' Sí, le digo. 'Un tal Fede me pidió que dijera unas palabras sobre vos' y le digo: Pablo, seguro era la sorpresa eso", contó entre risas.



Bengoechea le había mandado lo siguiente: "Hola a todos en el programa, aquí les habla Pablo Bengoeechea. Un saludo muy especial al presidente y decirle lo que le digo siempre cuando lo veo. Agradecerle muchísimo la posibilidad de haber vuelto al club. La verdad que con Gabriel (Cedrés) y el Indio (Olivera) nos sentimos muy felices de acompañarlo en esta lucha que es el deporte intentar que Peñarol crezca más y mejore su historia. Un abrazo grande, presidente, y felicitaciones por todo lo que está haciendo en el club. Lo mejor siempre".



Ruglio, con un sonrisas de oreja a oreja, dijo que era "un sueño" escuchar ese mensaje porque en la década del '90 lo veía como a "un superhéroe".



El presidente recordó los partidos de esa época alentando en la Ámsterdam y esperando luego a la salida de la Tribuna América para recibir un saludo de Bengoechea desde arriba del ómnibus.



"Es muy loco lo que le pasó a alguien que no tiene raíces en un familia vinculada a la política", afirmó.