Lo que le quitó el COVID se lo devolvió la cancha: Gregorio Pérez tuvo su revancha en Universitario

Junio de 2020. La pandemia de COVID-19 que afectaba fuertemente a Perú obligó a que Universitario le rescindiera el contrato a Gregorio Pérez. Noviembre de 2021. El entrenador uruguayo cerró la temporada con saldo casi perfecto y logrando un hecho impensado hace pocos meses: la clasificación a la Copa Libertadores.

"Su deseo de volver hizo todo muy sencillo. Ahora lo volveremos a tener", expresó la dirigencia de la "U" cuando Gregorio Pérez hizo su regreso al club en septiembre de este año y con el equipo en una crisis deportiva.

Cuando el técnico uruguayo llegó a Perú, el equipo crema estaba en el puesto 11 y con 11 puntos en nueve fechas. Lo cierto es que de ahí en más iba a comenzar un repunte que generó siete triunfos y una sola derrota.



La tabla lo vio crecer al equipo que poco a poco fue escalando hasta alcanzar la tercera posición en la que terminó la Segunda Fase del torneo y también en la tabla acumulada lo que le valió la clasificación al certamen continental.



Los buenos números del Universitario de Pérez se basaron en el poderío ofensivo de los 18 goles que se marcaron en las ocho fechas con el uruguayo Luis Urruti como uno de los goleadores (5) y también el aporte de Hernán Novick.



Pero a su vez, también la zona defensiva, con el uruguayo Federico Alonso como uno de los pilares, llevó a que se consiguiera el objetivo ya que en estos ocho juegos solo recibió seis goles cuando es las nueve anteriores había sufrido 13.

"Detrás de todo esto, hay gente que está luchando para enderezar este club tan grande y no pasen las situaciones de angustias que durante muchos años vienen atravesando. La gente de la ‘U’ no se merece eso, pero se está encontrando el camino con gente seria, que quiere al equipo y se va a retomar ese camino histórico", expresó Pérez tras la ansiada clasificación al certamen continental.



"Encontramos a un plantel que no importó quien realmente jugará, sino de que la ‘U’ pudiera ganar. Siempre nosotros dimos un mensaje, que uno no es más importante que todos juntos y todos somos Universitario", agregó.