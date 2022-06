¿Qué le preguntó Mbappé a Tchouaméni antes de su llegada a Real Madrid?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aurélien Tchouaméni, nuevo fichaje del Real Madrid, confesó este martes durante su presentación oficial que Kylian Mbappé le había preguntado si firmaría por el París Saint-Germain.

A sus 22 años, el internacional francés (12 partidos internacionales), que tenía contrato con el AS Mónaco, se comprometió por seis temporadas con el Real Madrid en el marco de un traspaso estimado en 100 millones de euros (104,5 millones de dólares).

Su llegada a la "Casa Blanca" ocurre tras la decepción de los dirigentes madrileños, que esperaban que viniera Mbappé, pero el delantero francés optó por una prolongación de tres años con el PSG.

"Kylian decidió quedarse en el PSG y él ya sabía que yo iba a salir del Mónaco. Quiso saber si yo iría al PSG, pero le dije que quería el Madrid y lo entendió perfectamente", dijo el centrocampista, compañero de Mbappé en selección, en una rueda de prensa tras su presentación oficial junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Varios clubes de la élite europea estaban interesados en el joven jugador, considerado como uno de los principales talentos en potencia del fútbol.

"Cuando el Madrid llamó no lo dudé y lo hablé con mi familia", dijo. "Quiero dejar mi huella en el fútbol, y el mejor club para ello es el Real Madrid. Es la mejor decisión para mí", añadió.

Tchouaméni confió que se vio particularmente impresionado por el recorrido de su nuevo club en Liga de Campeones esta última temporada, con sus remontadas frente al PSG en octavos de final, contra el Chelsea en cuartos y ante el Manchester City en semifinales, antes de la victoria final frente al Liverpool por 1-0 el 28 de mayo en el Stade de France de París.

Tengo tantas ganas unirme al équipo para seguir escribiendo aquella Historia por hacer 🤍⏳



Can’t wait to join the team and take a part in the history we’ll make 🤍⏳ pic.twitter.com/t00g1hiiJQ — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) June 14, 2022

"En la final de la Champions ya había negociaciones con el Madrid y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG o el City escribía a mi agente y le decía: haz todo lo posible por llevarme allí, por favor", afirmó el exjugador del Mónaco, formado en Burdeos.

El fichaje millonario y su nuevo número

El francés aseguró que no sentirá presión por ser el cuarto jugador más caro de la historia del club, con los 80 millones más incentivos que pueden llevar la operación con el Mónaco hasta los 100, y afirmó que no le "interesa" el precio del fichaje sino "hacer historia" en el que considera "el mejor club del mundo".

"Sinceramente el precio del fichaje no me corresponde a mí. Yo intento ser el mejor en el campo y luego las conversaciones entre clubes y el precio pagado es una cosa entre ellos que marca el mercado actual. No es igual que hace años, pero sinceramente el precio del fichaje no me interesa nada", aseguró.

Apuntó el joven centrocampista a dos leyendas francesas del Real Madrid como Zinedine Zidane y Karim Benzema, como sus grandes referentes futbolísticos. "Zidane es un icono del Real Madrid y también para los franceses. Recuerdo el Mundial de 2006 cuando perdimos la final pero hizo unos partidos increíbles. Después me he fijado mucho en la carrera de Benzema que sigue haciendo cosas increíbles. Como francés los dos son mis ídolos".

Con Karim habló cuando las negociaciones avanzaban y también consultó a Eduardo Camavinga para conocer de primera mano cómo era el vestuario madridista. "Hablé con Karim y Camavinga, que en su caso se ha visto cómo ha mejorado en su primer año. Está muy contento de que esté aquí.

Benzema es el mejor delantero del mundo ahora mismo. Estoy con él en la selección y cuando vio que las negociaciones avanzaban, me escribió y me dijo si me podía ayudar de alguna manera. Les estoy agradecido".

Eligió Tchouaméni el dorsal 18 que queda libre tras la salida del galés Gareth Bale porque su número, el 8, pertenece a un intocable como Toni Kroos.

"He jugado mucho con ese número pero aquí, evidentemente lo tiene Kroos. Pregunté que números había disponibles y elegí el 18 que es lo más parecido al 8", desveló.Respecto a su posición, el joven centrocampista francés de 22 años dejó claro que puede jugar donde el brasileño Casemiro, por el que mostró máximo respeto, pero también integrar un doble pivote o adelantar su posición.

"En el mejor club del mundo están los mejores jugadores en cada puesto, tengo que pelear y demostrar que merezco jugar. Tengo muchas ganas de hacerlo. Desde pequeño he podido jugar con dos mediocentros en el equipo, el Real Madrid juega con un 4-3-3 y puedo jugar de mediocentro y también de 8 como en la selección. Tengo la capacidad de hacerlo en los dos puestos sin problema".

"Casemiro tiene una carrera excepcional. Cuando era joven veía los partidos del Real Madrid y he estudiado a muchos mediocentros como él. No sé si seré como él, intentaré escribir mi propia historia y si consigo ganar cinco Copas de Europa, será que no lo he hecho tan mal", añadió.

Por último, admitió que antes de cerrarse el acuerdo charló con el italiano Carlo Ancelotti, entrenador madridista. "Hablé hace unas semanas cuando estaban las negociaciones para saber qué pensaba él y fue muy simpático. Me dijo que si quería seguir creciendo como jugador y convertirme en uno de los mejores centrocampistas del mundo, debía venir al Real Madrid. Tras firmar me dijo que estaba muy contento de mi llegada".