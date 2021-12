Larriera: su mensaje para Facundo Torres y cuál será el futuro de Agustín Álvarez Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera dialogó en exclusiva con Ovación tras la renovación de su contrato con Peñarol hasta 2022 y contó la charla personal que tuvo con Facundo Torres respecto de su futuro. Además, habló sobre el rol que ocuparán Ruben Paz y Raúl Salazar en el renovado cuerpo técnico y se refirió a qué sería lo mejor en este momento para la carrera de Agustín Álvarez Martínez.

¿Qué le puede aportar cada uno de los nuevos integrantes del cuerpo técnico a Peñarol?

Mauricio Larriera: "La idea en primer lugar es intentar darle más calidad al trabajo, estar más en los detalles, vamos a disponer de un técnico en cada trabajo. Al irse Darío Rodríguez, un compañerazo al que vamos a extrañar desde el punto de vista técnico, el segundo entrenador va a ser Raúl Salazar, que ya venía trabajando con nosotros porque dirigía a Tercera e incluso nos asistía en algún partido internacional, pero que ahora será permanente.

Va a estar encargado con todos nosotros de la planificación de los partidos más grandes conmigo, pero en algunos trabajos integrados va a estar comandando también algunas tareas. Va a enriquecer mucho lo que es el trabajo diario, las sesiones de entrenamiento y estar en los detalles. Ruben Paz va a estar abocado a la parte individual y ofensiva; también en la parte humana por su buen relacionamiento con todos. Es muy querido, es un ídolo no solo mío, sino de toda la institución y los futbolistas que hoy están, sobre todo los más jóvenes, le tienen un gran aprecio. Y hay un quinto elemento que todavía estamos por decidirlo, ya está incluso presupuestado dentro del cuerpo técnico que va a cumplir su función de trabajar la parte defensiva".

¿Considerás que será posible retener a una figura como Facundo Torres en el equipo?



M.L: "Ojalá que se quede, he charlado con Facundo y es un jugador que hoy por hoy no tiene techo, es uno de nuestros abrelatas o puñales para romper defensas y deseo lo mejor para él, y obviamente para el club y el equipo. Para mí lo mejor sería que se queden todos porque vamos a seguir recurriendo a la memoria colectiva, porque tenemos para seguir creciendo como equipo y hay que mejorar en algunos rubros.

Y también pensando en su futuro próximo que es fecha FIFA, selección, un Mundial por delante, por qué no esperanzarse y soñar con eso, ojalá que eso lo lleve a tomar la decisión de quedarse. No está en nuestras manos, si fuera por nosotros evidentemente se quedaría. A Facundo le dije: ‘Ojalá a tu edad tengas la sabiduría con tu entorno de elegir lo mejor para vos y para el club, pero si me das a elegir a mí, ojalá que te quedes‘".

¿Lo mejor para él hoy es irse o quedarse? ¿Qué te manifestó?

M.L: "No lo sabemos. Él me dijo que está muy tranquilo, que está intentando bajar la pelota, como hace siempre, ahora no sé qué es lo mejor para él, es muy difícil ponerse en los zapatos de otro porque no es solo un jugador, es un entorno, un ser humano con sentimientos, con sensaciones, entonces es muy difícil la decisión que él tiene si se presentan las opciones que realmente lo seduzcan y también al club.

Pueden pasar las dos cosas: que se vaya al exterior, solucione su tema económico por varias generaciones porque hoy se habla de mucho dinero siempre, pero que no se adapte, no sea titular ni figura y pierda la posibilidad de la selección; la otra es que se quede acá, es un jugador importantísimo para el equipo, quizá ya esta Eliminatoria sea convocado más allá del cambio de entrenador de la selección y que hasta eso le permita hacer una buena Libertadores y hasta un Mundial. Por el medio hay varios escenarios, capaz que se queda y no anda bien, capaz que se va y la rompe. Simplemente me limité a decirle esto: ‘Facu, elegí lo mejor, ojalá que lo mejor sea quedarte porque sos un futbolista y un ser humano muy importante para nuestro equipo‘".

En el caso de Agustín Álvarez Martínez, ¿qué tan probable es que siga seis meses más?

M.L: "Lo que pasa con Agustín es que es más joven, también se le da pero en otra edad esta explosión de talento, de ser el goleador de la Copa Sudamericana, es un chiquilín que juega como un veterano, tiene cosas muy buenas. No veo tan probable su salida, a pesar de que tiene lo más importante que hay en el fútbol que es el gol. También quiero que se quede y creo que debería seguir madurando en varios aspectos y profundizar sus condiciones quedándose acá. No sé cómo le puede ir si se va a otro mercado, es parecido al caso de Facundo, pero ahí ya me inclino a pensar que lo mejor para él es quedarse acá y seguir madurando y creciendo como futbolista de elite y como ser humano, porque es muy jovencito".



¿Qué aristas debería mejorar para ser un delantero de elite?

M.L: "Tiene muchas cosas buenas y otras por mejorar. Yo no les puedo decir mucho porque hacía un gol por año. Ruben tiene algún que otro secreto para decirles. Si estuviera Fernando Morena, otra gloria del club, era para sentarlo al lado de él, y más en la posición del Canario".