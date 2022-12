Kylian Mbappé: "Este Mundial es mi obsesión", señaló el goleador de Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, la selección de Francia venció 3-1 a Polonia y se metió entre los ocho mejores del Campeonato del Mundo. Kylian Mbappé anotó un doblete y es el goleador del Mundial con cinco tantos. Al término del partido aseguró que está "obsesionado" con hacer una gran actuación en este torneo y que Francia renueve el título.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. Construí toda mi temporada en torno a esta competición, me preparé al máximo tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.

Mbappé señaló que no está centrado en ser elegido el mejor jugador del Mundial: "El único objetivo es ganar la copa, el resto es todo secundario".

El delantero pidió disculpas a los periodistas por no haber acudido a la rueda de prensa tras los partidos de la primera fase contra Australia y Dinamarca, cuando también había sido elegido mejor jugador del partido.

Por esa negativa, la FIFA ha impuesto una multa a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) que Mbappé afirmó que pagará personalmente porque "no es culpa de ellos".

"No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", agregó.

Mbappé se mostró satisfecho por la clasificación a cuartos de Francia: "No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil, pero pudimos controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura".

Francia se enfrentará a Inglaterra por los cuartos de final el sábado a las 16 horas de Uruguay.