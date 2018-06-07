Julieta Mautone logró el cuarto oro de Uruguay

JUEGOS ODESUR

Los deportistas celestes en Cochabamba suman ya 25 medallas.

Julieta Mautone ganó ayer la cuarta medalla de oro para Uruguay en tiro, por la categoría pistola de aire a 10 metros al obtener 232.7 puntos, décimas más que la ecuatoriana Diana Durango con 232.2. Tercera quedó la peruana Annia Becerra con 212.7.

También consiguieron medallas para Uruguay, en ambos casos de bronce, Sebastián Delgado, Mathías Otero y Julián Cabrera en Canotaje. El primero de ellos al hacer un tiempo de 03:59.34 en la categoría K-1 1000m y lla dupla en K-2 1000m - Kayak con una marca de 03:30.07.

Josefina Arzuaga (49 a 57 kg) y Braian Elliot (más de 80 kg) lograron los bronces en taekwondo.

Finalmente, María Pía Fernández se llevó la medalla de plata en los 1.500 metros con la segunda medalla celeste en atletismo.

De esta forma, Uruguay trepó al noveno lugar del medallero al pasar al local Bolivia al llegar a cuatro oros, seis platas y 15 bronces.

