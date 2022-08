El jugador uruguayo que terminó de arquero contra Real Madrid y sufrió la pegada de Benzema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro Cabrera fue protagonista, desde el arco, de una sufrida noche para su equipo, el Espanyol, que perdió 3-1 contra Real Madrid este domingo.

El uruguayo se puso los aguantes de arquero en los minutos finales del partido y suplantó a Benjamin Lecompte, quien se fue expulsado.

¡QUÉ DIFÍCIL TE LA DEJARON, CABRERA! Tras la expulsión de Lecomte, arquero de Espanyol, el uruguayo fue a defender el arco, pero nada pudo hacer ante el tiro libre de Benzema, quien marcó su doblete y el 3-1 de Real Madrid en #LaLigaxESPN.



Como el Espanyol ya no tenía cambios, al futbolista, que normalmente juega como zaguero, no le quedó más remedio que pararse bajo los tres palos. Desgraciadamente, para su suerte, Karim Benzema estaba fino y en la oportunidad que tuvo –un tiro libre al borde del área– no falló.



Cabrera, que se había posicionado en el medio del arco, miró cómo la pelota ingresaba sobre su palo casi sin reaccionar. El remate puso el 3-1 definitivo para el Madrid, que ganó los tres partidos que jugó y sigue puntero de la liga española.