Josema Giménez vuelve a jugar tras más de un mes; Suárez seguirá como titular en el Atleti

Nelson Vivas y Hernán Bonvincini, los ayudantes de Diego Simeone (que se encuentra con COVID-19), ya trazaron este viernes sobre el terreno de juego la idea del técnico argentino para el once titular que tendrá el Atlético de Madrid este domingo contra el Rayo Vallecano, con el regreso de José María Giménez al centro de la defensa, con Renan Lodi como lateral izquierdo y con Luis Suárez y Ángel Correa como delanteros, a falta de Joao Félix y Antoine Griezmann.

El arquero Jan Oblak, el lateral derecho Kieran Trippier, el central Mario Hermoso, los extremos Yannick Carrasco y Thomas Lemar y los volantes Geoffrey Kondogbia y Rodrigo De Paul completan la probable alineación del Atlético, dentro de un 4-4-2, para el duelo dominical en el estadio Wanda Metropolitano, marcado por la incidencia del COVID-19 en su plantilla.

Ni Joao Félix ni Griezmann, que también está lesionado muscularmente, estarán disponibles para el partido de este domingo, al igual que Koke Resurrección y Héctor Herrera, debido a sus positivos de coronavirus detectados este jueves. También dio tal resultado Simeone. Los cinco están aislados en sus respectivos domicilios, como marca el protocolo sanitario.

Entre los problemas defensivos que sufre el equipo, con ocho goles en contra en sus últimas cuatro jornadas de LaLiga, todas con derrota, la vuelta del zaguero uruguayo alivia la escasez que había padecido el Atlético en sus últimos partidos, con Kondogbia como solución de urgencia. Giménez, que no juega desde el 28 de noviembre, vuelve directo al once.



Suárez, que no anota desde el 11 de noviembre, será la principal referencia de ataque en ofensiva.



El partido comenzará este domingo a las 12.15 horas de Uruguay. Transmite ESPN 2. El Colchonero necesita el triunfo para acomodarse en la tabla. Está quinto a 17 puntos del Real Madrid, que tiene un partido más disputado.