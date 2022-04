López Rubio en la previa al debut por Copa: la "mesa larga" del plantel de Nacional y qué sería un "buen resultado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional se hospeda en el Hotel Bourbon Atibaia a la espera del duelo de esta noche ante Red Bull Bragantino por el debut en la Copa Libertadores (19.00 horas por Fox Sports 2 y Star+). El plantel está lejos del centro y ese es uno de los motivos por el que la estadía tricolor en Brasil viene siendo muy tranquila. Lejos también quedaron los famosos fuegos artificiales que en épocas anteriores sonaban en las inmediaciones de las instalaciones para que el plantel visitante no pueda dormir. "Tranquilidad" y "comodidad" fueron dos de las palabras que utilizó José López Rubio, presidente de la delegación tricolor, para definir las horas que viven los albos en el país norteño.

"Nos tocó un vuelo chárter normal de dos horas alrededor y luego una hora y algo en venir porque estamos en las afueras de Braganca a unos 20 kilómetros de la ciudad", aseguró el dirigente tricolor en diálogo con Ovación.

Entre las comodidades que recibió Nacional, explicó: "Tenemos un piso con todo el plantel principal junto y donde se está hospedando toda la delegación".



Para López Rubio llegar a este juego como el presidente de la delegación es "una responsabilidad muy grande". "La asumimos con el compañero Alejandro Orellano. Venimos a estar a la orden del plantel y del cuerpo técnico, no salimos del hotel, ni salimos a pasear, estamos para lo que ellos necesiten", añadió.



En la noche del lunes, pocas horas después del arribo, se recibió a la dirigencia de RB Bragantino donde hubo "intercambio de presentes y una confraternidad como debe ser". "Representar a Nacional nos hace más responsables aún", destacó.

En relación a cómo ve al plantel tricolor para el juego manifestó: "Estamos conviviendo con ellos y vemos un espíritu de camaradería muy lindo. Las mesas largas me gustan mucho, a veces las mesas particulares hacen que se armen grupos por un lado y por otro y hoy eso no lo vemos. Una mesa larga donde está todo el plantel principal y eso hace que uno espere con optimismo este partido y los partidos que vienen".



Precisamente sobre el partido del estreno confirmó que "un buen resultado para Nacional empieza por ser un punto". "No olvidemos que hay que ganar los tres de local y algún punto afuera. Nacional sale a buscar ese buen resultado y también sale a buscar una victoria porque creemos que este equipo va creciendo", manifestó.