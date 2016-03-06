Jorge Da Silva: "Es un plantel donde no hay muchos líderes"

Jorge Da Silva habló sobre la importancia de reforzar el aspecto anímico y avisó que puede cambiar la propuesta de juego para hacer "un equipo mucho más duro dentro de la cancha".

"Seguimos en un nivel que no esperábamos. En diez días el equipo ha tenido un bajón desde lo futbolístico, lo anímico y lo espiritual. Entendemos el malestar del hincha, porque tienen toda la razón del mundo. Está en nosotros encontrar la solución", dijo "Polilla".

"Es un plantel donde no hay muchos líderes y, a veces, de estos momentos tenés que salir con gente de mucha personalidad. Está en nosotros, como grupo de entrenadores, reforzar esa confianza. No pueden dejar de creer en ellos. De esto se sale ganando", agregó el entrenador mirasol.

Por otra parte el "Polilla", avisó que puede modificar la idea de juego. "A partir de ahora vamos a buscar un equipo diferente. Hasta ahora la propuesta fue poner gente de buen pie y que maneje bien la pelota, pero creo que nos han faltado otras cosas que también son muy importantes en el fútbol. Capaz que no jugando tanto, pero sí que sea una equipo mucho más duro dentro de la cancha".

Diego Forlán, mientras tanto, que salió por un tirón muscular, no viajará a Medellín para el partido por la Libertadores el próximo martes.

Polilla Da Silva. Foto: Ariel Colmegna.

PEÑAROLÁNGEL ASTEGGIANTE