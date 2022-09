El insólito motivo por el que Diego Simeone no pone los 90 minutos a Antoine Griezmann

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más allá de que en 2019 se fue al Barcelona, lo que no cayó bien en los hinchas de Atlético de Madrid que lo consideraban un ídolo, el regreso de Antoine Griezmann al conjunto colchonero aplacó cierta molestia.

Luego de dos años en la entidad blaugrana el delantero francés retornó al equipo de la capital cedido y donde Atlético solo tuvo que pagar su sueldo, aunque con una cláusula que ahora mantiene en vilo a ambas instituciones.

Lo que indica el contrato que firmaron las partes es que los colchoneros deberán abonar 40 millones de euros si Griezmann juega el 50% de los partidos, una cifra que para los de Madrid es un tanto desorbitada.

Es por eso que el atacante lleva durante toda esta temporada jugando menos de media hora porque a su vez se considera un partido si el futbolista juega 45 minutos o más.

Lo que genera controversia en España en este momento es que Barcelona y Atlético de Madrid entienden la cláusula de formas distintas. Los culés aseguran que luego de un año de jugar con los colchoneros esa meta ya se cumplió, mientras que los rojiblancos sostienen que no es así ya que se tienen que contar la mitad de los partidos de la temporada pasada y la actual y no de una sola.

El club azulgrana considera que la cesión de Griezmann fue por una temporada, no por dos, y que la prórroga para un año más se realizó por la cantidad de partidos que disputó el jugador la temporada pasada.

Ahora ambos clubes se encuentran de cara a una negociación que aún no ha iniciado. Desde la entidad azulgrana no se descarta que el asunto pueda llegar a los tribunales si no se alcanza ningún tipo de acuerdo, aunque se prioriza el diálogo.