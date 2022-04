Insólito: entró, lo mandaron a quitarse el aro de la oreja, demoró y lo reemplazaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Inter de Milán ganaba 2-0 en campo de Spezia (al final triunfo 3-1) con los goles de Marcelo Brozovic y Lautaro Martínez por la fecha 33 de la Serie A de Italia cuando Thiago Motta (brasileño, exfutbolista de Barcelona, Atlético de Madrid, Inter, Genoa y Paris Saint-Germain) jugó sus cartas para tratar de acercar a su equipo. Mandó dos cambios y uno de ellos fue delantero por delantero: M'Bala Nzola reemplazó a Rey Manaj a los 60'. Fue entonces que comenzó la crónica de un hecho insólito.

Apenas ingresó al campo Nzola, el árbitro Fabio Maresca le revisó la oreja izquierda, en la que tenía una cinta plástica de color blanco, y lo hizo salir del campo. Le pidió que se quitara un aro que tenía y allá fue el futbolista de Spezia a tratar de que un asistente del equipo lo ayudara a cumplir con el pedido del árbitro.

Pasaban los minutos y Motta se desesperaba porque veía que, por más que el jugador se esforzaba y hacía incluso gestos de dolor, seguía sin poder quitarse el aro. Iban cinco minutos con Nzola luchando y sin suerte, lo que significaba que el equipo tuviera a 10 futbolistas en cancha, así que mandó a calentar a otro jugador por si la situación no cambiaba.

A los 70' no aguantó más. Nzola no consiguió quitarse el aro y volver, por lo cual el técnico mandó a Janis Antiste al campo de juego. Nzola se sentó frustrado en el banco de suplentes incrédulo de lo que le había ocurrido. Para el próximo partido ese arito seguro que vuela de su oreja. Y si no es probable que Motta lo haga volar a él del plantel.