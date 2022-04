Increíble: Kurzawa llegó tarde en su Ferrari al entrenamiento de PSG y no pudo entrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una situación increíble se vivió en la previa del partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella. Ocurrió en el complejo del club parisino, antes del último entrenamiento efectuado este sábado.

"Creemos que tenemos el video del año", posteó en su cuenta de Twitter PSG Comunity, que acompañó tal afirmación con un video de una Ferrari negra detenida primero ante el portón de ingreso del predio de París Saint-Germain y luego dando marcha atrás para irse.

No se ve quién está adentro del lujoso automóvil, pero la cuenta afirma que se trata del francés Laivyn Kurzawa y relata qué fue lo que ocurrió. El futbolista llegó 15 minutos tarde al lugar de entrenamiento y no encontró nadie que le abriera. Por más que esperó unos minutos, hizo sonar la bocina de su auto e intentó comunicarse con quienes estaban adentro, no hubo caso. Por lo tanto, luego de esperar en forma infructuosa se alejó del lugar.

Je crois qu’on tient la vidéo de l’année… 😭



Kurzawa qui se présente 15 min après le début de l’entraînement mais plus personne est là pour lui ouvrir. Obligé de faire demi-tour 😭 pic.twitter.com/V2COtzrCSS — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 16, 2022

No hubo reporte por parte del PSG si Kurzawa encontró otra puerta por la cual entrar y tomó parte del entrenamiento o si se marchó a su domicilio. Sus compañeros, en tanto, continuaron con la preparación del partido de este domingo ante Olympique de Marsella, el clásico moderno del fútbol francés, que se disputará desde las 15.45 de Uruguay.



PSG lidera la Ligue 1 con 71 puntos, seguido por el Marsella que entrena Jorge Sampaoli con 59 unidades.