La increíble historia del rayo vasco que defenderá a Ghana contra Uruguay en Qatar

Ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo y con todo lo que África y Ghana significa para mi familia (…) Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars”.

Así anunció Iñaki Williams su decisión de defender a la selección de Ghana en el Mundial de Qatar. El delantero del Athletic Bilbao presenta una singular combinación de nacionalidades: su padre nació en Ghana, su madre en Liberia; él lo hizo en Bilbao, por lo cual es español y además vasco, porque de otra forma no podría defender al Athletic. Para más datos, su hermano menor Nico representa a España.

Sus raíces ghanesas lo llevaron a optar por la selección africana, pese a haber defendido a la Selección Sub-21 de España en 2015 y un año más tarde llegó a jugar con la mayor en un amistoso ante Bosnia. También recibió una convocatoria alternativa para colaborar en los entrenamientos previos al Mundial de Rusia 2018, sin entrar a la cancha para otros partidos.



Iñaki explicó el proceso que le llevó a tomar esa decisión. “Se pusieron en contacto conmigo y con mi familia. Hubo varias reuniones donde me transmitieron su idea. Lo que pretendían y lo que buscaban. Querían que yo aportara mi granito de arena para el país. No era fácil tomar la decisión porque tenía en ese momento las puertas abiertas, quién sabe si en un momento, para jugar con España. Pero todo cambió cuando fui a Ghana y visité a mis abuelos. Mi abuelo de 90 años me dijo que sería un sueño para él poderme ver con la selección de Ghana. Eso me despejó cualquier duda”.

Con Ghana le tocará enfrentarse a Uruguay el viernes 2 de diciembre en el estadio Al Janoub de Qatar. Quizás Williams viene pensando en ese partido desde 2010, según él mismo contó al diario Marca: “Cuando Asamoah Gyan falló el penalti contra Uruguay me puse muy triste porque viví mucho ese Mundial, muy involucrado con Ghana”.



En esa misma entrevista, Williams comentó: “Tenemos un equipo muy joven, pero con mucha calidad. La mayoría juegan en Europa. Podemos hacer grandes cosas en el Mundial. No es un grupo fácil, pero hay un equipo muy potente. Podemos sorprender a cualquiera. No vamos de favoritos y eso es bueno para nosotros”.

Y agregó: “A Portugal se le conoce bien por la calidad de sus futbolistas y por su capitán, que es una estrella. Será un enfrentamiento muy complicado, pero nosotros tenemos también calidad en el centro del campo y somos muy físicos. A Portugal no se le puede conceder, si no quieres sufrir, pero será disputado. Con Uruguay será todavía más físico, nos vamos a medir de tú a tú. La Corea de Son es un equipo a tener en cuenta. Él está haciendo una carrera tremenda en la Premier. Es un grupo parejo y muy abierto”.

SU HISTORIA. Su padre nació en Ghana y su madre en Liberia. Se conocieron en un campo de refugiados de Acra, la capital ghanesa, cuando ella escapaba de la guerra en su país. Decidieron emigrar a España para salir de la pobreza, aunque esa meta recién la alcanzaron cuando sus hijos se convirtieron en futbolistas profesionales.

Como miles de desventurados de su continente viajaron como pudieron a través de África en la caja abierta de un camión con otras 40 personas, algunas de las cuales murieron por el camino. Cruzaron el desierto padeciendo sed y hambre. Finalmente trataron de trepar la valla que cierra la frontera española en Melilla y fueron detenidos. Solo les dejaron seguir viaje cuando un abogado les recomendó decir que venían de un país en guerra.

Después siguió otro peregrinar por varios lugares de España. Málaga, Madrid, Bilbao, donde nació Iñaki en 1994. Se llama así en homenaje a Iñaki Mardones, un sacerdote que los ayudó a instalarse.

Pasaron luego a vivir en Pamplona. Allí vino al mundo Nico en 2002 y allí comenzaron a jugar, mientras su padre tuvo que irse a trabajar en unos almacenes en Londres y su madre se desempeñaba como limpiadora. El hijo grande se inició en el club Natación Pamplona, el chico lo hizo en Osasuna. Al poco tiempo estaban los dos en Athletic Bilbao, el club más importante del País Vasco.

Iñaki se destacó rápido por su velocidad y su capacidad para el gol, respaldado en un físico poderoso. Mide 1,84, se pesa 80 kilos y rara vez se lesiona; llegó a disputar 203 partidos consecutivos con el Athletic, todo un récord. Con su club lleva 379 encuentros jugados, en los que convirtió 99 goles e hizo 56 asistencias, según el recuento del portal Transfermarkt.

Cuando comenzó en el fútbol lo apodaban “Balotelli”, por su parecido en el juego y en el físico con el jugador italiano. Hoy lo conocen como “Pantera”, porque es el jugador más rápido de LaLiga, con una mejor marca personal de 35,71 km/h, más rápido que lo que le midieron en su momento a Cristiano Ronaldo (33,6 km/h) o Lionel Messi (32,5 km/h). Los celestes tendrán que estar atentos a este rayo de 1,84 y 80 kilos.