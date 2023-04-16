Immobile, capitán de Lazio, viajaba con sus hijas cuando se accidentó con su auto al colisionar con un tranvía

Con información de EFE

El italiano Ciro Immobile, capitán del Lazio, sufrió este domingo en Roma un accidente de coche, en el que viajaba con sus dos hijas, al colisionar con un tranvía que se habría saltado un semáforo en rojo y que le ha causado una "fractura compuesta de la décima primera costilla derecha".

Ciro Immobile. Foto: Prensa Lazio.

"El cuerpo médico del Lazio comunica que, hoy, tras un accidente de tráfico, el futbolista Ciro Immobile ha sufrido un traumatismo torácico en la columna vertebral y una fractura compuesta de la décima primera costilla derecha", explicó el Lazio.

"Las condiciones son buenas actualmente. El futbolista permanece en observación en el servicio de urgencias médicas dirigido por el profesor Francesco Franceschi del Hospital Universitario Agostino Gemelli IRCCS de Roma", detalló el club.

El accidente tuvo lugar en la Piazza Cinque Giornate en torno a las 8.30h de la mañana y, a pesar de que no hubo heridos graves, la parte delantera del coche del futbolista y la del tranvía resultaron dañados debido a la fuerza del impacto.

Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della Lazio, il tram sarebbe passato con il rosso. Immobile sta bene @tvdellosport #sportitalia pic.twitter.com/K09VQHiHug — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 16, 2023

El delantero, después de relatar lo sucedido a las autoridades y comprobar que la situación estaba bajo control, fue trasladado al hospital Gemelli para exámenes médicos.

Immobile, según informan medios locales, explicó a la policía que el tranvía fue el culpable del accidente al saltarse un semáforo en rojo.

La hija mayor de Immobile acudió junto a él al hospital Gemelli, mientras que la menor fue trasladada al hospital Bambino Gesú.

Además, el conductor del tranvía también resultó herido y fue trasladado al hospital Umberto I, mientras que los pasajeros que se encontraban en el vehículo público fueron trasladados a diversos hospitales de la capital con heridas leves.