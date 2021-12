Ignacio Risso será el técnico de Albion en su regreso a Primera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El entrenador uruguayo Ignacio Risso será quien esté al mando de Albion tras la salida de Darlyn Gayol y acompañará al club en su regreso a la Primera categoría.

Risso llega de estar libre luego de que Defensor Sporting decidiera cesar su vínculo el 12 de diciembre por malos resultados y no lograr clasificar a copas internacionales. Ahora el entrenador va por un nuevo desafío con un plantel recién ascendido, al igual que retornará la violeta.

La salida de Gayol se da rodeada del algunas incógnitas al igual que Leonardo Blanco se desvinculó de la presidencia del club. El DT finalizaba vínculo a fin de año, pero la institución decidió no renovarle.



"Blanco fue quién armó este proyecto y la luchó 7 años. Yo llegué por él al club y cuando se fue, sabía que la mano venía complicada", había dicho Gayol el viernes 17 de diciembre a Último Al Arco (Sport 890).



"Hasta el 8 de diciembre estábamos entrenando y analizando el plantel para la temporada 2022. Teníamos el terreno preparado. No me continuaron que no iba a ser el técnico, me llamaron para darme las gracias por todo", sostuvo en esa misma entrevista.

Trayectoria

Antes de estar al mando del primer equipo del Tuerto, Risso se desempeñada como director técnico de las Formativas. Tras ello fue el sucesor de Jorge Da Silva en Primera, donde logró disputar 30 partidos. Ganó 11, perdió la misma cantidad y empató ocho.