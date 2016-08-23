Tabárez eleva la nómina de 23 convocados para jugarle a Argentina y Paraguay.

Tabárez elevará la lista de los 23 futbolistas convocados para enfrentar a la Argentina y Paraguay en los próximos dos compromisos por las Eliminatorias Mundialistas.

El pasado 15 de agosto, el cuerpo técnico de la selección ya había dado a conocer la nómina de reservados del exterior, en donde no figuraban el Tata González ni el Pelado Cáceres, pero sí, Federico Ricca, la sorpresa en esa reserva.

Hoy el maestro definirá el grupo definitivo de futbolistas que comenzará los entrenamientos el próximo lunes 29 de agosto en el complejo de la AUF.

El miércoles 31, la delegación viajará a Mendoza a la espera del partido del jueves 1° de septiembre ante Argentina a las 20:30 y tras el encuentro ante los albicelestes, el plantel retornará a Montevideo, concentrará en el complejo Celeste, y se preparará para recibir a Paraguay en el Centenario, el martes 6 de septiembre a las 20:30 horas.

Hay expectativa por conocer la lista definitiva ya que puede haber jugadores del medio local.

Hasta ahora, los reservados son: Muslera, Silva y Campaña, como arqueros; Godín, Giménez, Maxi Pereira, Coates, G. Silva, Ricca y Palito Pereira como defensas; Vecino, Arévalo Ríos, C. Rodríguez, Corujo, Laxalt, Sánchez, Lodeiro y Ramírez, como volantes; Suárez, Cavani, Rolan, Stuani y Abel, como delanteros.

TODO CELESTE.

Socio - En el complejo.

Hoy, a las 12.30 en el Complejo de la AUf se hará el lanzamiento del “Socio Celeste”.

DT. - Estará el maestro.

Oscar Tabárez estará en el lanzamiento del “Socio Celeste”, al igual que el presidente Wilmar Valdéz.

Juez - Pita un chileno.

Julio Bascuñán, chileno de 38 años, fue designado para dirigir ante la Argentina.

El maestro Tabárez. Foto: Archivo El País.

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