Cooper: el viejo equipo que volvió para conquistar Carrasco y donde juega el hijo de Lacalle

El regreso de Cooper, un histórico club de la zona de Carrasco, se dio de una combinación de ganas y suerte. Surgió como una conversación de bar en un grupo de amigos que querían recuperar al equipo cuya sede estaba casi abandonada en la calle del mismo nombre.

El club como tal data de 1937, pero en la década del 70 fue un activo participante en la Primera Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sin embargo, luego de participar en la Primera “C”, el equipo se desafilió y dejó de competir en fútbol AUF.

Según detalló uno de los accionistas del equipo a Ovación, durante una reunión de camaradería entre jugadores de más de 50 del colegio Woodlands en el Bar Cooper (Cooper y Camino Carrasco) se les ocurrió revivir el equipo de fútbol.



Quisieron hacerlo con todas las garantías y un enfoque profesional y para eso hicieron uso de la forma legal de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Así, el Club Social Cooper conservó una parte de su activo fútbol para invertir en infraestructura mientras que durante 15 años los accionistas desarrollarán al equipo como una empresa.

Un perfil diferente

Desde su origen, los directivos de Cooper quisieron que tuviera un diferencial pensando en el perfil de los jugadores que querían captar, principalmente de la zona, y arraigar al club a esa parte de Montevideo.



Cuando lograron constituirse como SAD y obtuvieron la confirmación de que AUF organizaría su primer torneo de la divisional “D” a prueba, decidieron sumarse, participar y en mayo de 2021 tuvieron su primer entrenamiento.

Uno de sus distintivos fue que quisieron que los entrenamientos se hicieran a partir de las 17:00 horas, para respetar horarios de estudio o trabajo y fomentar que esa parte no se descuidara en el plantel. Además, se consideró que si alguno no podía integrarse a los entrenamientos por alguna razón se le buscaría un horario especial para que pudiese permanecer dentro del equipo. Lo importante es fomentar la hermandad y el compañerismo, aseguraron desde la organización.



La captación es un proceso casi natural, explican desde el club. El equipo se arraigó en la zona y la mayoría de sus preparadores físicos también trabajan en los colegios de Carrasco, por lo que cada vez más jóvenes se acercan al club.

Aunque este año quisieron competir en todas las divisionales, solo les aceptaron la Sub 17 y Sub 19. Ambas, además, ofrecieron salidas laborales a exfutbolistas profesionales como Martín “Indio” Rodríguez, Jorge Zambrana y Leandro Ezquerra, quienes se desempeñan como entrenadores y preparadores físicos.



En la Sub 19, además, Cooper tiene un futbolista particular: Luis Lacalle Ponce de León, hijo del presidente Luis Lacalle Pou.

Desde el club aseguraron que el mandatario sigue al equipo y que el joven de 18 años es un “gran compañero” y el “más humilde”.



El joven juega de delantero, estuvo en seis partidos del campeonato y anotó un gol. Además, durante la Copa AUF Uruguay estuvo citado en el plantel de Primera.

Objetivos

El equipo no solo quiere arraigarse en la zona de Carrasco y que lo sigan, sino que tiene proyectos pensando en el futuro.



En el corto plazo, esperan competir en todas las divisionales en 2023 y lograr al ascenso para empezar a concretar el sueño de llegar a la “A”. Además, a futuro se plantean la formación y comercialización de futbolistas.

En tanto, gracias a un acuerdo que tienen con el Tanque Sisley, el equipo usa el estadio Víctor Della Valle como locales y presentaron un proyecto de crear un espacio de césped sintético que pueda ser usado en otros deportes.



También se planean un desarrollo comercial en el estadio Della Valle, para fidelizar a sus seguidores de los alrededores y así seguir creciendo.

Profesionales: dentro y fuera de la cancha

El equipo tiene en sus filas a futbolistas como Mauro Vila o Robert Flores, quienes tuvieron una importante trayectoria internacional. Según los accionistas, muchos tienen vínculo previo con los integrantes de la directiva de la SAD y fueron convocados por ser de la zona y además “buenas personas”.

Campeones: el regreso de la Divisional D

En 2021, la AUF decidió organizar un campeonato experimental de la Divisional D. En su primera participación tras convertirse en una SAD, Cooper compitió y se consagró campeón. La victoria no ascendió al equipo, pero sí le permitió disputar la primera edición de la Copa AUF Uruguay del 2022.

Profesionales que se suman a Cooper

Jorge Zambrana, Leandro Esquerra, Robert Flores, Mauro Vila, Hugo Souza, Bruno Barreto y otros futbolistas que jugaron en Primera División y el exterior integran el plantel de Cooper.



La mayoría se acerca a jugar para aportar su cuota de experiencia a un equipo que espera lograr el ascenso y llegar a militar en la “A” en los próximos años. Este año el equipo disputó la primera fase de la Copa AUF Uruguay y fue eliminado.