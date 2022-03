Hernán Figueredo: su lectura del juego y la admiración por dos jugadores de la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está claro que Liverpool tiene identidad. Eso no siempre depende de los resultados. Y ese estilo de juego se debe a una cuestión de tiempo. Hernán Figueredo, referente del Liverpool de Jorge Bava, se remonta a algunos años atrás: “Más allá de los técnicos que han estado, desde principios de 2018 en adelante con la llegada de Paulo Pezzolano y todo su cuerpo técnico creo que Liverpool cambió su estructura, su manera de ver el juego”.

En este sentido, el mediocampista añadió: “Se mantiene una línea de pensamiento que es tratar de hacer un fútbol dinámico, con mucha intensidad, con y sin pelota, buscando el arco rival tanto en forma directa como en juego elaborado”.

El fútbol no siempre es justo. Y para el volante este deporte sabe “casi nada” sobre este concepto. A la memoria se le viene el último juego ante Danubio donde perdieron su invicto. “Hicimos un buen partido y generamos muchísimo, son esos partidos que a veces no tienen explicación. Nos hicieron un gol, lo defendieron bien y nosotros no pudimos llegar a ese empate”, sostuvo.

Ahora el rival será Deportivo Maldonado, escolta de Wanderers con nueve puntos. Figueredo elogia el extenso trabajo de Palladino en el club y entiende que sus jugadores “llevan a cabo a la perfección” su idea, pero adelanta que ante el Depor pretenden imponer las condiciones, tratar de jugar en campo rival, “tener la pelota el mayor tiempo posible para que ellos no nos puedan generar” y cuando el adversario la tiene tratar de defender bien”. El objetivo que se planten es cerrar el primer tercio del campeonato dentro de las primeras posiciones. En la actualidad están cuartos con siete puntos.

La posesión

Es cierto que el equipo busca tener la posesión, pero tenerla por el simple hecho de acumularla se puede tornar peligroso. En este sentido, el negriazul apuesta a las transiciones rápidas y a una propuesta que se adapta a las características de juego de su número 13. “El tema es saber leer el juego, qué pretende el rival, dónde están los espacios; cuándo hacer una pausa, cuándo no, cuándo dormir el partido o atacar rápido. En tiempo real es bastante complicado, pero por momentos nosotros lo hemos podido hacer en estas primeras cuatro fechas”, expresó.

En esta línea, el jugador contó que cuando un equipo “se cierra” el grado de dificultad incrementa y resta tener paciencia para generar espacios. “Es lo que tratamos de hacer nosotros: generar movimientos para que algún compañero quede libre, y que el que tenga la pelota cuente con más de una opción de pase para poder seguir avanzando en el juego”, declaró Figueredo.

Referentes

Desde los siete años le gusta el buen fútbol. Por aquel tiempo admiraba la clase con la que se desempeñaba Fernando Redondo por ser sinónimo de visión de juego, elegancia, técnica y marca. “A veces cuando tengo tiempo miro algún video en Youtube porque la verdad que era un volante con un despliegue espectacular, tenía todo y me encantaba como jugador”, contó el futbolista. En la actualidad, admira a Valverde y Bentancur: “Te deleitan al verlos, me encantaría jugar con ellos, la clase que tienen, sus pases largos, cortos y la cantidad de pelotas que quitan”, finalizó el mediocampista.