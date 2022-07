Volvió la luz en la zona del Centenario, pero CAFO contrató generador para Peñarol-Rentistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para la sexta fecha del Intermedio Peñarol movió su localidad al Estadio Centenario y así poder hacer arreglos en el campo de juego del Campeón del Siglo. Pero, previo a finalizar el primer tiempo ante Rentistas, hubo un apagón y el duelo quedó suspendido. Por esa razón, el duelo fue fijado para completarse hoy desde la hora 19:30.

Pero, casi irónicamente, este martes también hubo apagón en el Estadio Centenario y la zona aledaña, según confirmó Ricardo Lombardo, presidente de CAFO. Aunque sobre las 16 horas la luz regresó.



"El generador está alquilado para hoy y para mañana. Lo ideal es que venga la electricidad de UTE, nos comunicamos y nos dijeron que hay problemas en la zona", explicó al programa Último Al Arco (Sport890).

"Nosotros le pedimos a Peñarol que contrate un generador, nos dijeron que no iban a hacerlo. Tuvimos que costearlo nosotros", explicó Lombardo, quien explicó el miércoles pasado que CAFO evalúa comprar el generador para no cobrarle a los clubes, pero para eso debe hacer una reinstalación eléctrica y que la corriente ingrese por una única tribuna.

¿Por qué el Centenario no tiene generador?

"Durante 90 años en el Centenario se jugó sin generador y que yo me acuerde este será el segundo o tercer apagón. Hace dos años en un partido de Eliminatorias frente a la expectativa que había decidimos exigir al organizador, que ese día era la AUF, arrendamiento de generadores y a partir de ahí en todos los partidos nocturnos se exige el alquiler de un generador, inclusive en los espectáculos musicales", dijo Lombardo.

Lo que también explicó el presidente de CAFO es que no es lo mismo un partido internacional ya sea de selección o de clubes que un encuentro del fútbol uruguayo "porque son partidos de baja recaudación y el alquiler de un generador cuesta entre US$ 3.000 y US$ 4.000, en esos casos nosotros no lo exigimos".



"En consecuencia hace un año evaluamos comprar un generador y que sea el estadio mismo quien lo arriende con costos más bajos y podríamos exigir que todo partido nocturno tenga. El tema es que en el estadio hay dos entradas de electricidad: una de la Olímpica y otra de la América. Cada una de ellas es independiente e ilumina la mitad y habría que invertir en dos generadores por eso hemos hecho un plan con UTE para que solo haya una entrada y estamos esperando para que se inicie esta obra", añadió.