Haaland define su futuro: hoy está más cerca del Barcelona que del Real Madrid

Sin dudas, el fichaje de Erling Haaland será el próximo gran duelo entre Barcelona y Real Madrid en el mercado de pases. Es que si bien el delantero, de 21 años, tiene contrato hasta 2024 con el Borussia Dortmund, podría irse antes pagando la cláusula de recesión.

A pesar de que desde el club negaron haber entablado negociaciones por el goleador, el interés de los dos grandes del fútbol español es más que firme.

El hecho es que desde el Madrid sueñan con una dupla entre Kylian Mbappé y Haaland, mientras que Laporta, más allá de los vaivenes financieros del Barcelona, se ha propuesto a fichar a la joven estrella del Borussia Dortmund, que muchos aseguran tiene real interés por convertirse en el líder del proyecto deportivo del culé.

“Los últimos seis meses preferí no decir nada por respeto al Dortmund, pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Lo único que quiero es jugar al fútbol, pero me presionan para que tome una decisión sobre mi futuro. Eso significa que tengo que tomar una decisión pronto”, declaró el noruego días atrás.



Mientras tanto al DT del Dortmund, Marco Rose, no pareciera estar tan preocupado por la posible partida del goleador: “No es un tema importante para nosotros” aseguró en la conferencia previa al partido por la Copa de Alemania que luego perdieron por 2-1 con el modesto St. Pauli, y en el que Haaland anotó el descuento con un penal.



Hay una realidad, y es que para que Haaland desembarque en otro club, habrá que hacerse cargo de la cláusula de rescisión del contrato que asciende a 75 millones de euros (86 millones de dólares).



Hasta el momento, no solo el Real Madrid y Barcelona son los únicos posibles destinos del joven goleador, que acumula 77 goles en 76 partidos con Borussia Dortmund. Desde la Premier League, Chelsea y Manchester City tienen capital suficiente para hacerse de los servicios del delantero, al igual que PSG, especialmente si Kylian Mbappé decide irse a mediados del año.