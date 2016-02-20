Godín estrena premio

El capitán de Uruguay recibirá este lunes el primerPremio al Liderazgo deportivo que concede la Agencia EFE, quien también otorgará a Luis Suárez el galardón al mejorjugador latinoamericano.

Diego Godín, internacional uruguayo del Atlético de Madrid, recibirá el próximo lunes 22 de febrero el I Premio al Liderazgo deportivo que concede la Agencia EFE en un acto que será presidido por el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y al que acudirán el Embajador de Uruguay en España, Francisco Bustillos, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo e integrantes del plantel como Juanfran, Koke y Gabi.

El galardón reconoce los méritos de Godín, que como uno de los capitanes tanto de su selección como con el Atlético de Madrid, ha conquistado en los últimos años títulos como campeón de la Copa América con Uruguay (2011), Liga, Copa, Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y una Europa League, además de ser finalista de una Liga de Campeones en Lisboa, donde marcó el gol de su equipo en una emocionante final ante el Real Madrid.

El premio, patrocinado por Sportium, pondera la jerarquía, la profesionalidad y la gestión de vestuario que han convertido a Godín en uno de los mejores zagueros del mundo y además asumir la responsabilidad de elevar el nivel competitivo de unos de los clubes más prestigiosos del fútbol europeo en la actualidad.

Godín es icono del fútbol uruguayo, que con jugadores como Luis Suárez (FC Barcelona) o Cavani (PSG) pasean el nombre de su país en la presente edición de la Champions League.

Luis Suárez, por su parte, recogerá próximamente en Barcelona el premio EFE al mejor jugador latinoamericano, un trofeo que ya han conseguido compatriotas suyos como Diego Forlán o Zalazar.

Diego Godín

ESPAÑAEFE