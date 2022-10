Giménez: "Danubio me dio la posibilidad de darle de comer a mis hijos y estuvo presente en todo momento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Y no quiero saber de qué equipo sos hincha, pero...", comienza a decirle un periodista al uruguayo José María Giménez, quien ni siquiera lo dejó terminar cuando de sus labios salía la palabra "Danubio".

"Te explico por qué", le dijo el zaguero de la selección uruguaya al periodista Jorge Ramos de ESPN, y a continuación sostuvo: "Fue el equipo que me abrió las puertas siempre, que me dio la posibilidad de poder darle de comer a mis hijos, de dejarme vivir de lo que amo y estuvo presente en todo momento".



"Vos podrás decir es 'por agradecimiento', por agradecimiento no. Fue el club que me vio nacer. Yo nací, quizá no sabiendo qué iba a ser de grande, sí con un sueño, queriendo ser futbolista, y Danubio me enseñó para que yo hoy esté acá", expresó Giménez sobre el equipo que lo vio partir hace nueve años y lo depositó en Europa.



Estado físico

El defensa de la Celeste ha estado envuelto en recaídas por lesiones y, consultado sobre esto, admitió que se encuentra mejor.



“Estoy bien, gracias a Dios. Tuve un pequeño problemita en el final del partido con Porto del 7 de setiembre que me sacó de tres partidos, pero ahora volví bien. Me siento bien y ahora lo que toca es seguir en la línea del descanso, de estar preparado para competir, y sobre todo seguir físicamente bien”, explicó.

El Atleti en la Champions

Giménez se expresó también sobre el momento del Colchonero en la Champions, que no es el mejor escenario tras ganar un solo partido de los cuatro disputados.



“La realidad es que la Champions es muy traicionera, son pocos partidos, es una fase de grupos donde todos los que compiten son grandes equipos. En los papeles te dicen que el grupo es accesible, pero luego te encontrás con otra realidad. Nos quedan dos partidos que creo que con el equipo que tenemos los podemos sacar adelante y dependerá solamente de nosotros, de si queremos realmente de corazón pasar a la siguiente fase”, explicó Josema.



Consultado por si en el Colchonero extrañan a Luis Suárez, pieza clave a la hora e salir campeones de la LaLiga 2020/2021 y que dejó el club la temporada pasada, Giménez sostuvo: "Tener a Luis en ese entonces, cuando ganamos esa liga, era un plus muy grande. Todos sabemos lo que es Luis y lo que significó para nosotros tenerlo en esa Liga. Ahora quizá no tenemos jugadores de sus características, pero tenemos buenos jugadores, (la búsqueda del gol) la seguiremos trabajando”.