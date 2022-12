Gerardo Arias: la dura crítica a Peñarol, el mal momento del fútbol uruguayo y un palito a la selección

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol comenzó a navegar por el mercado de jugadores pensando en el equipo que quieren construir junto a su nuevo director técnico, Alfredo Arias, de cara a la próxima temporada. En las últimas horas, surgieron algunos nombres y charlas que la institución mirasol sostuvo con jugadores que están en la nómina del representante Gerardo "Boca" Arias, quien se mostró muy molesto por cómo se dieron.

Alguno de los jugadores que representa el "Boca" son el delantero Brahian Alemán y el defensa Maximiliano Falcón, nombres que han sonado en Peñarol en mercados pasados con conversaciones entre funcionarios del club y los futbolistas.

Esto le molestó al representante, quien, en una entrevista en el programa "100% Deporte" (Sport 890), fue tajante y dijo: "Peñarol nunca me llamó ni por Alemán ni por Maxi Falcón ni por Rodrigo Fernández. El único que llama a todos mis jugadores por atrás mío, que me molesta pero no le dije nada, es Bengoechea. Me sorprende porque saben que a mí me encuentran en dos minutos y nos tomamos un café. Así está Peñarol".

Alfredo Arias acompañado por Ignacio Ruglio y Pablo Bengoechea en su presentación. Foto: Leonardo Mainé.

"Bengoechea y Ruglio no saben nada de fútbol. Llamaron a todos mis jugadores por atrás, no se dan cuenta que obran mal", dijo Arias. “Le llenan la cabeza a mis jugadores; no saben lo que yo tengo para ganar en los otros equipos, no saben cuánto gana el jugador, no saben cuánta plata hay en juego", agregó.

El contratista aseguró que en el club mirasol hay "19 palos en caja" y lanzó una crítica hacia el presidente: "Si querés salvar que te maten, tenés que gastar la plata. Hace tres años que venís haciendo las cosas mal; si la querés hacer bien en el último año, tenés que poner la plata y poner a alguien que sepa”.

Arias también habló sobre la situación de Ramón "Cachila" Arias, quien abandonó Peñarol en pleno torneo Clausura, lo que no cayó nada bien en el club, y también lo abandonó a él. "Cachila Arias me canalló y se me fue con un representante, después de que le salvé la vida 15 años. Como puede estar Peñarol enojado conmigo si yo no lo representaba".

Ramón "Cachila" Arias en el juego entre Peñarol y Olimpia en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

En cuanto al Mundial que hizo Uruguay en Qatar, el representante fue contundente y dijo que “es el peor Mundial de los últimos 10, no por (Diego) Alonso o Darío, sino porque los representantes armaron el cuerpo técnico y la lista de jugadores de Uruguay".

Diego Alonso. Foto: Nicolás Pereyra.

“Nos fue mal en el Mundial porque no tenemos gente líder, que mande, que sepa de fútbol", afirmó Arias, y consultado sobre la continuidad del técnico, opinó: "Diego Alonso no tiene experiencia para dirigir la selección. No tiene calle. Y si lo sacás, no hay a quién poner".

Por último, el representante hizo una reflexión sobre la decadencia que está atravesando el fútbol uruguayo. “Estamos en el peor momento del fútbol uruguayo. Los representantes arruinamos el fútbol dándole mil dólares a un técnico o dos mil dólares a un gerente deportivo. Defensor, Nacional, Peñarol, se han metido representantes que no tienen ni puta idea, están haciendo atrocidades. Hace 15 años que es un desastre, no ganamos nada y no hay jugadores, y nadie lo admite”.

“Mataron al fútbol. Hay más empresarios que jugadores de fútbol. Y no podemos hacer nada para cambiar el fútbol uruguayo, porque estamos rodeados de giles”, concluyó Arias.