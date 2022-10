Gattuso habló sobre lo que aporta Edinson Cavani en Valencia y del “miedo” que tiene con el Matador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani viene de menos a más en su primera experiencia en LaLiga de España jugando para el Valencia y luego de haber convertido su tercer gol el martes, el salteño se pone a punto para poder ser de la partida este sábado en el partido frente al Mallorca que se jugará desde la hora 13:30 (ESPN) de Uruguay en Mestalla.

En tal sentido, el uruguayo apronta una nueva presentación para seguir sumando minutos y por qué no goles en el equipo Che ya que viene en buena racha, aunque físicamente no está al cien por ciento por un problema en el tobillo.

“Tengo un poquito de miedo porque con esa lesión en el tobillo lo tenemos que mirar con atención. El otro día podría haber jugado seguramente 10, 15 minutos más, pero tengo que preservarlo porque le molesta esa zona”, dijo Gennaro Gattuso en conferencia de prensa este viernes.

Gennaro Gattuso. Foto: EFE.

El entrenador del Valencia agregó que “yo tengo que pensar en todo eso y Cavani es un jugador que está marcando. Antes los demás estaban preocupados porque no anotaba. Ahora lo está haciendo, pero tenemos que cuidarlo”.

“Yo pienso que tiene que jugar 90 minutos, juega y anota, pero después puede pasar lo del otro día que llegó al vestuario, tenía el tobillo mal y no podía entrar al segundo tiempo. Por eso digo que tenemos que pensar bien y preservarlo en todo esto”, explicó el italiano.

Edinson Cavani celebra un gol para el Valencia. Foto: EFE.

Gattuso también destacó otros aspectos de la presencia de Edinson Cavani en el Valencia y cerró diciendo que “en este momento es un jugador que está marcando y es importante que anote, pero también me encanta cómo está en el vestuario, me encanta cómo habla con los compañeros al igual que otros muchachos que no están jugando mucho y que también se comportan muy bien en el vestuario porque son futbolistas que ayudan mucho al plantel y estoy agradecido”.