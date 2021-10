Ganar para seguir bien arriba: la meta de Peñarol ante Deportivo Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A medida que pasan las fechas del Torneo Clausura, se termina más que un certamen: finaliza un Campeonato Uruguayo. Sin disputa del Torneo Intermedio y luego de un Torneo Apertura que no lo tuvo como campeón, Peñarol está obligado a quedarse con una de las otras dos tablas que están en disputa: la del Clausura o la de la Anual.

Por supuesto que para ganar la segunda es muy importante ganar la primera, pero los dirigidos por Mauricio Larriera, en este momento, apuestan a quedarse con las dos ya que sin ir más lejos hoy lideran ambas.

Desde el juego ante Wanderers, donde goleó 3-0, el elenco mirasol se quedó con la primera posición del Clausura y desde la fecha pasada, donde venció con lo justo a Rentistas, también alcanzó a Plaza Colonia en lo más alto de la Tabla Anual y por eso la apuesta, esta tarde, es volver a ganar para seguir como puntero.



De todas maneras, hay un detalle muy importante que ocurrió en la pasada jornada y es que el Pata Blanca se impuso sobre el final del partido ante Liverpool, lo cual obliga a Peñarol, que sabe que no podrá quedar como líder en solitario de la Anual y que para mantenerse junto a los dirigidos por Eduardo Espinel, tendrá que sumar de a tres.



Claro está que no será un duelo fácil teniendo en cuenta que enfrente tendrá a un rival que está necesitado por los puntos, ya que la zona del descenso acecha y que además no se lo ha hecho fácil al aurinegro cuando lo llevó a jugar a Maldonado.

Por supuesto que Deportivo Maldonado estuvo durante muchas temporadas en la Segunda División, pero hay que remontarse 18 años para encontrar la última victoria oficial de Peñarol a Deportivo Maldonado jugando en el Este del país.



Precisamente ese partido fue en abril de 2003 por el Torneo Apertura y terminó con victoria aurinegra por 3-2 gracias a los goles de Marcelo De Souza, Fabián Estoyanoff y Daniel “Miliki” Jiménez, descontando Celestino Tejera con un doblete. Esa tarde, Peñarol jugó con Adrián Berbia; Danilo Turcios, Joe Bizera, Marcelo de Souza, Fernando Fajardo; Fabián Cesaro, Mariano Bogliacino, Gabriel Cedrés, Antonio Pacheco; Fabián Estoyanoff y Daniel Jiménez.



Tras ese duelo, fue empate 2-2 en 2004 por los goles de Ignacio Borja y César Pellegrín para el local y un doblete de Gabriel Cedrés para la visita. El último fue victoria del “Depor” por 2-0 en 2020.

A favor, Peñarol tendrá el regreso de tres hombres muy importantes como lo son Giovanni González, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez, quienes tras su participación en la selección uruguaya volvieron al plantel mirasol y apuntan a ser titulares esta tarde.



El recambio, uno de los detalles que más han destacado en los últimos partidos de Peñarol, también puede ser una alternativa para el entrenador, pero todo indica que el once volverá a ser el mismo que se repitió durante gran parte de la temporada 2021.



Peñarol vuelve a Maldonado, donde ya jugó la fecha pasada, y una vez más tiene el mismo objetivo: ganar para seguir siendo líder.