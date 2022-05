¡Un ganador! Franco Torgnascioli volvió a atajar luego de superar un cáncer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Franco Torgnascioli fue noticia hace unos meses luego de dejar atrás una complicada enfermedad y volver a entrenar el 7 de marzo, pero el fin de semana ese hecho se coronó con la vuelta al fútbol de manera oficial ya que fue titular en el empate 2-2 de Everton, su equipo, y Deportes Antofagasta en Chile.

Es que Everton tenía 11 bajas por coronavirus y eso le abrió la puerta al salteño de 31 años que se adueñó del arco el sábado y que este miércoles repitió titularidad en el encuentro frente a Jorge Wilstermann por Copa Sudamericana.

Y Franco Torgnascioli fue una de las novedades más importantes en el equipo de Viña del Mar porque volvió a jugar 186 días después de la última vez, ya que tuvo que tratarse por un cáncer testicular.

En marzo el uruguayo había regresado a los entrenamientos y en entrevista con Ovación contó que “tuve miedo cuando me dijeron que tenía cáncer. Tampoco sabía qué podía salir en la tomografía... El cáncer es silencioso. Te asustás. Enseguida fue con un doctor amigo de la familia en Salto, Diego Paciel, que es urólogo, y me transmitió tranquilidad en todo momento, me dijo que era un cáncer de los más curables. Tenía miedo, pero él me ayudó dándome tranquilidad. Después cuando me hice la tomografía y no tenía nada más en el testículo me quedé feliz. Estoy tranquilo”.

Feliz de volver a jugar!



Muchas gracias a todos los que me han escrito y mandado buenas vibras 😄 pic.twitter.com/etFquBaC5q — Franco Torgnascioli (@francotorgna1) May 22, 2022

El sábado no fue un día más para el arquero de Everton y así se lo hicieron saber en Chile, pero él también lo expresó en sus redes sociales: “Feliz de volver a jugar! Muchas gracias a todos los que me han escrito y mandado buenas vibras”, publicó en su cuenta de Twitter.